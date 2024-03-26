Відпустка в Іспанії стане дорожчою для українців

Барселона підвищує туристичний податок наступного тижня, передає Euronews.

Іспанське місто вперше запровадило додатковий туристичний податок у 2012 році, щоб “залучити якісний туризм”. Цієї весни, з 1 квітня, туристичний податок Барселони знову збільшиться. З 2012 року це популярне у туристів місто стягує додаткову плату до загальнорегіонального туристичного податку. У 2022 році влада міста оголосила, що протягом наступних двох років збір буде збільшено.

Розмір додаткового податку міста залежить від місця розміщення відвідувачів та стягується лише з офіційного туристичного житла. Регіональний податок залежить від типу вашого розміщення. Для чотирьохзіркових готелів він складає 1,70 євро, для орендного житла, наприклад Airbnb – 2,25 євро, а для п’ятизіркових та преміальних готелів – 3,50 євро. Круїзні пасажири, які проводять у місті менш як 12 годин, платять регіону 3 євро, а ті, хто проводить понад 12 годин, – 2 євро.

Міський податок, що стягується з максимального семиденного перебування, постійно зростає. У квітні 2023 року він зріс із 1,75 євро до 2,75 євро для всіх типів проживання. З квітня 2024 року він знову збільшиться до 3,25 євро.

Гості п’ятизіркових готелів платитимуть загалом 6,75 євро за ніч – 47,25 євро з особи за тиждень перебування. В орендному житлі збори становитимуть 5,50 євро за ніч, або 38,50 євро за тижневе перебування, крім вартості розміщення за ніч. Круїзні туристи, які проводять у місті один день, заплатять 6,25 євро. Ідея, за словами мера міста, полягає у тому, щоб заохочувати “якісний” туризм замість великої кількості відвідувачів.

Підвищення туристичного податку, який ділиться між Генералітетом Барселони та міською радою, також зміцнить бюджет міста. Влада сподівається, що збір принесе до 100 мільйонів євро 2024 року. Представники міської адміністрації заявили, що виторг використовуватиметься на фінансування інфраструктури міста, включаючи покращення доріг, автобусних послуг та ескалаторів.

Барселона не єдиний туристичний центр в Іспанії, який оподатковує відвідувачів. На Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера) стягується нічна плата у розмірі від 1 до 4 євро з кожного відпочивальника віком від 16 років. Валенсія планувала ввести аналогічний захід наприкінці минулого року, але його було скасовано після виборів 2023 року.