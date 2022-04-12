Відновлення туризму в Іспанії прискорюється, незважаючи на війну в Україні

Туристична активність в Іспанії була динамічнішою, ніж очікувалося, у першому кварталі і повинна ще більше прискоритися в найближчі місяці, незважаючи на наслідки війни в Україні, повідомляє Exceltur.

“Бажання подорожувати після двох років обмежень”, пов’язаних з епідемією Ковід-19, виявилося сильнішим за “побоювання, пов’язані з варіантом Омікрон або питаннями безпеки” внаслідок російського вторгнення в Україну, йдеться у заяві Exceltur.

За даними Асоціації, яка повідомляє про “сильну тенденцію до зростання” туристичних продажів та бронювань з середини лютого, валовий внутрішній продукт (ВВП), створений туристичним сектором, за загальним визнанням, залишився на 15,8% нижче за рівень 2019 року за перші три місяці року.

Але “ця цифра краща, ніж очікувала” організація, яка очікувала на рівень активності “майже на 30% нижче”, ніж до пандемії, підкреслив на прес-конференції віце-президент Exceltur Хосе Луїс Зореда.

За словами представника асоціації роботодавців, перспективи відновлення туризму обнадіюють на другий квартал, і особливо на тиждень Великодня (Пристрасного тижня), ключовий час для іспанського туризму: продаж за цей період може досягти “90% від рівня 2019 року”, сказав він.

За автономними спільнотами, Естремадура (3,8%), Наварра (2,5%), Арагон (2,3%), Кастілья-Ла-Манча (2%) та Кантабрія (0,6%) перевищать продаж останнього Страсного тижня перед пандемією. Список завершує Мадрид, який все ще перебуває на рівні -7,6%, але Зореда хотів контекстуалізувати дані, які він вважає “дуже позитивними” порівняно з попереднім падінням, коли цей показник був близьким до 24%.

Протягом усього 2022 року ВВП, який створюється туризмом, має досягти 141,7 млрд. євро. Цей показник трохи нижчий, ніж у 2019 році (155 млрд.), але значно вищий у порівнянні з 2020 (52 млрд.) та 2021 (88 млрд.) роками.

Війна в Україні, яка в останні місяці мала лише “обмежений” вплив, має надати лише незначний вплив на продаж та бронювання: “туризм з Росії та України” складає “лише 1,3%” від туризму в Іспанії і вже різко впав після пандемії говорить Exceltur.

На думку організації, туристичний сектор, навпаки, має сильно постраждати від різкого зростання цін, посиленого конфліктом. Це призведе до “сильного погіршення рентабельності” та послабить відновлення туризму, попереджає Хосе Луїс Зореда. Ця ситуація “вплине на скарбницю” відповідних компаній, “часто знекровлених через пандемію”, і призведе до проблем “заборгованості”, попереджає Exceltur.