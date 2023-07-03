Верх не потрібен! У цій частині Іспанії і чоловіки, і жінки зможуть купатися топлес

Громадські басейни в Каталонії мають дозволити жінкам плавати без верхньої частини купальника, заявив регіональний уряд. Право плавати з оголеними грудьми було закріплено в каталонському законі про рівність з 2020 року. Проте кілька громадських басейнів продовжували відмовляти жінкам, які мали це право.

Тепер Департамент з питань рівності та фемінізму каталонського уряду направив лист до мерії міст та селищ з нагадуванням про те, що вони зобов’язані дозволяти купатися топлес як чоловікам, так і жінкам.

Заборона на купання жінок топлес „виключає частину населення та порушує вільний вибір кожної людини щодо свого тіла“, – йдеться у листі. „Місцева влада має захищати від дискримінації з будь-яких мотивів… включаючи підлогу чи ґендер, релігійні переконання чи одяг“.

Басейни, які не дотримуються закону про рівність, можуть бути оштрафовані на 500 000 євро.

Так що якщо ви плануєте поїздку до Іспанії, обов’язково візьміть із собою бікіні, але не хвилюйтеся, якщо раптом забудете або втратите верхню половину.

Як люди відреагували на зміну правил купання топлес?

Феміністський гурт Mugrons Lliures привітав це рішення. „Це питання ґендерної рівності: Чоловіки можуть плавати топлес, а жінки – ні, – сказала прес-секретар Маріона Трабал. – Ми не знаємо, чому вони так довго тягли, але ми дуже раді.

Деякі відвідувачі басейнів поділяють цю думку. “Звичайно, я пішла б купатися з оголеними грудьми, і багато разів мене просили прикритися”, – передає EBU слова однієї іспанської плавчині.

„Кожен повинен мати право ходити без верхньої частини купальника, якщо йому так хочеться. Я розумію, що у приватному басейні ти підкоряєшся рішенню власника, але у громадських басейнах правила мають бути однаковими як для чоловіків, так і для жінок, – погодилася інша. – Якщо вони не носять топи, то й ми не повинні їх носити.

Ліволіберальний уряд Каталонії минулого року розпочав кампанію за нормалізацію того, щоб жінки ходили топлес, якщо вони цього хочуть.