Величезну мертву акулу виявили на іспанському пляжі

Видання El Espanol пише, що мертву акулу завдовжки чотири метри і вагою півтонни виявили на пляжі на іспанському курорті Торрев’єха в провінції Аліканте.

Останки величезного хижака знайшов перехожий на пляжі. Експерти встановили, що загибла акула належать до виду hexanchus griseus – шестижаберних акул, що мешкають у помірних, субтропічних та тропічних водах усіх океанів. Ці акули зустрічаються зокрема у Середземному та Чорному морях.

Це не перший випадок, коли на середземноморських пляжах з’являються акули. Влітку 2022 року на пляжі Поньєнте в Бенідормі було помічено блакитну акулу завдовжки два метри.