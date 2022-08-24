Валіть звідси: туристи шоковані грубістю місцевих жителів на популярному курорті Іспанії

Іноземна туристка шокувала після побачених графіті, залишених на стінах будівель Барселони – популярного іспанського напрямку. Втім, не всі вважали антитуристичні заклики некоректними. Своїми враженнями дівчина поділилася у TikTok-акаунті.

“Барселона така гостинна”, – саркастично підписала своє відео мандрівниця. На кадрах видно багато графіті у всьому місті з написом «Tourists go home», тобто, «Туристи, йдіть додому», хоча використовується і грубіша форма перекладу «Туристи, валіть звідси». На одній із дверей будівлі красувався напис «Туризм вбиває місто».

Відео переглянули понад 1.2 мільйони разів, і деякі користувачі погодилися з автором ролика. «Якби в Барселоні не було туризму, економіка зіштовхнулася б із труднощами», «Я з Іспанії, і я розумію, що туристи іноді можуть бути проблемою, але вони буквально єдине, що підтримує стабільність нашої економіки», – підтримали обурення мандрівниці користувачі.

Але більшість людей зайняли бік місцевих, оголосивши бойкот туризму. За їхніми словами, через лавину відпочиваючих, які винаймають житло подобово, значно дорожчає оренда житла для тих, хто там живе. «Я бачив поведінку багатьох туристів, які відпочивають у Барселоні та інших іспанських містах… Я можу зрозуміти обурення місцевих», «Туристи мають величезний вплив на житлову кризу, наприклад. Багато будинків для місцевих жителів було переобладнано для Airbnb (сервіс з оренди житла) та хостели», – повідомили деякі.

Раніше жителі інших гарячих туристичних точок відпочинку, таких як Лісабон (Португалія), Корнуолл і Единбург Великобританія), висловили схожу думку про нервуючий овертуризм. Один із них написав таке: «Я повністю це розумію. Я прожив в Единбурзі більшу частину свого життя, туристи виснажують те, що тут є». Інший британець заявив: «Не звинувачуйте їх, я маю з’їхати зі свого лондонського будинку наступного місяця, тому що він перетворюється на Airbnb».