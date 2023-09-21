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В улюбленій у туристів європейській країні власники почали масово продавати готелі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В улюбленій у туристів європейській країні власники почали масово продавати готелі

Цілком успішний сезон 2023 року не допоміг готельєрам популярної країни «залатати» постковидні рани: у улюбленій у туристів країні власники почали масово продавати свої готелі. Йдеться про Іспанію. Згідно з іспанською пресою, яка цитує дослідження порталу нерухомості Idealista, кількість готелів, виставлених на продаж в Іспанії, різко зросла і досягла 1346.

Для розуміння цифри масштабів дослідники уточнюють, що ця цифра втричі перевищує показник 2021 року. Також вони додають, що кількість готелів у списку, які виставлені на продаж станом на кінець серпня поточного року, збільшилася на 27% порівняно з 2022 роком.

Що цікаво — це відбувається за цілком успішного сезону. Як запевняє Євростат, туристичний сектор ЄС, на який негативно вплинула епідемія, цього року відновився та навіть перевищив «доковідні» результати. У першій половині цього року кількість місць розміщення у туристичних об’єктах країн ЄС досягла найвищого рівня за першу половину останніх 10 років. Якщо за 6 місяців 2019 року кількість ночівель становила 1.182 млрд., то в 2023 р. вона дотягнула до 1.193 млрд., додавши 11 млн. до «допандемійних» показників.

Однак іспанські готелі це не врятувало. У середині літа та наприкінці серпня готелі продавалися у всіх іспанських провінціях. Причому більшість виставлених продаж готелів перебувала у прибережних районах. Як додають дослідники, основна причина того, що інвестори та оператори виставляють готелі на продаж, незважаючи на цілком вдалий для туризму рік, борги, набрані за «закриття на пандемію».

Також експерти підкреслюють, що в результаті цього прибутковий турбізнес, залишаючись в Іспанії, проте йде в чужі руки. Іспанські готелі активно купують інвестиційні фонди з Америки, Катару та інших країн.

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