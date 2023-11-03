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В Іспанії заборонили обіймати дерева

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії заборонили обіймати дерева

Мерія іспанського міста Кабесон-де-ла-Саль заборонила туристам обіймати дерева у місцевому секвойному лісі. Все для того, щоб зберегти багаторічні рослини.

Туристи, які приїжджають обійняти дерева, руйнують їхню кору і топчуть їхнє коріння. Щоб упоратися з проблемою, влада міста розробила план.

Перший етап уже реалізують. Під час другого у лісі створять нові стежки, які не дозволять туристам підходити ближче до дерев. Також розглядають можливість запровадити плату за вхід.

Щороку до Кабесон-де-ла-Саль приїжджає близько 200 000 туристів. Ліс, що там розташований, – природна пам’ятка. Створили його ще у 1940-х, штучно (у природних умовах секвої ростуть лише у Північній Америці).

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