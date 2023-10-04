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ІспаніяТуризм

В Іспанії заборонять непристойні парубочі та дівич-вечірки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії заборонять непристойні парубочі та дівич-вечірки

Новий мер Севільї Хосе Луїс Санс заявив, що міська рада ухвалить закон, що забороняє непристойну поведінку під час парубоцьких і дівочих вечірок.

Закон заборонить людям здійснювати “непристойні дії” на вулицях і носити спідню білизну в громадських місцях, а також будь-які “костюми, що містять сексистські елементи або послання”, і “костюми, які можуть порушити моральну або сексуальну недоторканність іншої людини”.

Порушникам правил загрожує штраф, точної суми якого поки не названо. До речі, 2022 року на іспанському курорті Малага запровадили штрафи в розмірі 750 євро за ходіння вулицею в спідній білизні або з надувною лялькою.

Мер зазначив, що місто не зацікавлене в туристах, яких приносять у Севілью парубочі та дівич-вечори.

“Відсвяткувати парубочий вечір у Севільї може будь-хто. Що ми не схвалюємо, то це групи людей, одягнених як завгодно, з духовими оркестрами за спиною, що турбують багатьох жителів Севільї – особливо в районах історичного центру, які також мають право насолоджуватися своїм містом”, – сказав Санс.

Рішення про ухвалення нового закону послідувало за гнівом і скаргами місцевих жителів, оскільки після пандемії в місті спостерігається зростаючий приплив туристів.

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