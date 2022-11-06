В Іспанії заарештовано банду з Неаполя, яка полювала на туристів і тримала в страху всю Італію

Національна поліція Іспанії заарештувала чотирьох членів неаполітанської банди, які були причетні до крадіжки дорогих годинників у туристів. Також було ідентифіковано ще шістьох осіб, щодо яких було запитано відповідний європейський ордер на арешт та видачу.

Встановлені члени бандитського угруповання – громадяни Італії, в основному неаполітанці, які приїжджали компаніями по 3-4 особи в різні іспанські туристичні міста в літні місяці і полювали на годинники багатих туристів. Вони обирали своїх жертв, переважно літніх іноземців, за якими попередньо спостерігали і стежили, потім вибирали ідеальний момент пограбування, яке найчастіше відбувалося із застосуванням насильства, і забирали розкішний годинник у їхніх власників, повідомляють кілька іспанських відомств. Підозрювані діяли окремо, але за єдиною схемою у туристичних районах із високим відсотком розкішних об’єктів — Марбелья, Мадрид, Барселона, Ібіца чи Пальма-де-Майорка.

Ті самі особи робили грабежі, використовуючи спеціалізацію та організацію своїх членів. Згідно з нею, як «приманка» спочатку діяли дівчата, вони шукали жертву. Потім діяв сам грабіжник. Він без вагань завдавав ударів туристам і кидав своїх жертв на землю, щоб забрати видобуток у вигляді дорогого годинника.

Як пояснило одне з відомств, в цей час спільник чекав на мотоциклі, щоб втеча грабіжника була швидшою і безпечнішою. Іноді від їхніх небезпечних дій з метою оперативно втекти страждали пішоходи. Ще один спільник банди, який перебував в іншому транспортному засобі, без зволікання забирав вкрадений годинник, щоб запобігти втручанню основних виконавців пограбування у разі їх арешту.

Угруповання, яке тримало в страху всю Італію, поліції було важко спіймати, оскільки злочинці вжили численних заходів безпеки, щоб уникнути ідентифікації та затримання. Наприклад, вони використовували підроблені документи в готелях, для оренди транспортних засобів, носили головні убори, маски чи шоломи — словом максимально закривали обличчя.

Так, минулого місяця влада ліквідувала злочинну групу, яка надавала громадянам Індії фальшиві документи в обмін на великі суми грошей, до 100.000 євро на людину. У зв’язку з цим Міністерство внутрішніх справ виявило, що ця нині ліквідована злочинна організація діє з двома філіями, одна з яких знаходиться в Індії, а інша в Мадриді, Іспанія.

У жовтні іспанська поліція також знищила албанську злочинну організацію, яка сприяла нелегальній міграції до Великобританії. За даними міністерства, ця організація перевозила емігрантів із членів організації на човні.

Зважаючи на те, що раніше, у вересні, іспанська влада оголосила про ліквідацію іншої організації, яка вербувала неповнолітніх, переважно північноафриканського походження, а також надавала їм фальшиві документи для виїзду з Канарських островів.