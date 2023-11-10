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В Іспанії туристам заборонили обіймати дерева

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В одному з іспанських міст туристам заборонили обійматися з деревами

Мерія іспанського міста Кабесон-де-ла-Саль на півночі країни заборонила туристам обійматися з деревами у місцевому секвойному лісі.

В останні роки дерева сильно постраждали від натиску туристів, які псують кору, обіймаючи стовбури та топчуть коріння.

У майбутньому мерія також збирається створити стежки, які проходитимуть так, щоб туристи не могли пройти прямо до дерев. Також розглядається питання про стягнення плати за вхід до лісу. Ці гроші хочуть витратити на додаткову охорону.

Ліс площею приблизно 2,5 га був створений штучно (в природних умовах ці дерева ростуть тільки в Північній Америці) у 1940-х роках і налічує близько 840 секвой. Спочатку дерева збиралися пустити на деревину, але в 2003 ліс був оголошений пам’яткою природи. Сьогодні його відвідують близько 200 тисяч туристів на рік.

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