В Іспанії продають ціле село за ціною звичайного будинку

В Іспанії виставлено на продаж село Сальто-де-Кастро в провінції Самора за ціною, нижчою за середню ціну квартири в Барселоні.

Попередні власники, які купили село на початку 2000-х років за приблизно 300 000 євро, прагнули перетворити її на туристичну точку, але їм не вдалося втілити проєкт. Село виставили на продаж вже вдруге, проте вартість збільшилася вдвічі.

Новий господар за 580 000 євро отримає 44 будинки, бар, хостел, басейн, спортивну зону, церкву та стару казармову будівлю, де раніше розміщувалася цивільна гвардія. Є навіть аптека та поліцейська ділянка – все, що необхідно для іспанського села.

Село розташоване неподалік португальського кордону і знаходиться в самому серці біосферного резервату ЮНЕСКО Месета. Сальто де Кастро також має приголомшливий вид на річку Дуоро.

Маленьке поселення було побудоване електроенергетичною компанією Iberdrola у 1940-х роках для працівників, що будували греблі. У 1980-ті роки люди почали покидати село, тому що робочих місць стало мало, а до 1989 року там і зовсім не лишилося мешканців. Село порожнє вже понад 30 років.

До речі, багато іспанських сіл страждають від старіння населення, оскільки молодь переїжджає до міст. Місцеві уряди активно залучають іноземців, надаючи їм гранти та фінансове заохочення для переїзду. Наприклад, всього за кілька сотень кілометрів звідси знаходиться село Рубай у Галації, де емігрантам пропонують до 150 євро на місяць за проживання. Місцевий уряд сподівається збільшити кількість учнів у місцевих школах, стимулюючи сім’ї переїжджати до села.