В Іспанії поліція штрафуватиме відпочиваючих на пляжах за небажання роздягатися догола

Зобов’язання роздягатися догола на нудистському курорті в Іспанії Верховний суд вважав дискримінаційним заходом, тому ухвалив таке: курорту найняти охоронців, які повинні стежити за дотриманням прав тих, хто не хоче оголятися, а постраждалим виплатити грошову компенсацію.

Як повідомив The Washington Post, нестерпна політика обов’язкової наготи на курорті для всіх без розбору туристів у результаті довела курортний комплекс до судових розглядів. Йдеться про Natura World apartments у місті Віра в провінції Альмерія, яке, як заявлено на їхньому офіційному сайті, знаходиться на березі моря в самому відвідуваному натуристському/нудистському районі Іспанії. Також наголошувалося, що у гостей є прямий доступ до нудистського пляжу — популярного серед відпочиваючих з 1979 року. Нагадаємо, раніше Асоціація апарт-готелів прийняла правила обов’язкового відслонення туристів, що знаходяться на території комплексу.

Проте чи всі відпочиваючі подобається таке зобов’язання. Невдоволені звернулися до Верховного суду Іспанії та заявили, що обов’язкова нагота у публічному місці є дискримінаційною, незважаючи на локальну політику готелів. В результаті 16 лютого Верховний суд Іспанії скасував рішення двох нижчих судів і виніс рішення на користь позивачів-туристів і ухвалив, щоб примус до оголення в громадських місцях є порушенням основних прав людей. Стежити за тим, щоб туристи, якщо заходять, вільно ходили в купальниках та плавальних шортах, мають охоронці.

“Просте читання протоколу зборів товариства ясно показує, що зазначений статут не був затверджений і що рішення, винесене в ході попередніх розглядів, не стосувалося цього питання”, – таку ухвалу виніс Верховний суд.

На цій підставі було зроблено висновок, що вимога про обов’язкову наготу дискримінуватиме гостей, які хочуть залишатися одягненими. Крім того, зобов’язання, раніше запроваджене керівництвом комплексу, порушує свободу пересування та право на недоторканність приватного життя у громадських місцях. Нагота — це «законний особистий вибір», «але її практика не може бути потрібна безпідставно», також йшлося в судовому документі.

Суд зобов’язав асоціацію виплатити кожному із позивачів по 1 тис. євро за моральну шкоду. Марі Кармен Хіменес, одна з тих, кого зобов’язали роздягатися проти її волі, розповіла іспанській газеті El País:

«З першого дня нам сказали, що кожен може ходити, як йому заманеться, і ніколи не було жодних розмов про те, що купатися голяка обов’язково. Це жахливо, що нам довелося страждати. Дуже прикро, коли тебе не пускають у басейн, доступ до якого ти сплатив», — обурилася правилами комплексу дівчина.

Довідка: Іспанське місто Віра в провінції Альмерії є одним з небагатьох місць, де туристи без комплексів можуть знаходитися зовсім без одягу, оскільки більшість пляжу віддана великому нудистському готелю. Популярний з 1979 року двокілометровий нудистський пляж Віра Плайя з того часу залишається таким. У той час як в інших місцях Іспанії на багатьох пляжах у середині липня проводиться «день без купальників», великий пляж у Вірі дозволяє купатися, засмагати, ходити до пляжних барів та ресторанів голяка 365 днів на рік. Найбільший нудистський пляж є світовим рекордсменом. Так, у 2013 році тут відбувся масовий колективний нудистський заплив за участю 729 голих плавців. Тоді акцію підтримала навіть місцева влада.