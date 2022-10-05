Всі розділи
ГоловнаІспаніяВ Іспанії передбачили стрибок цін на авіаперельоти
ІспаніяТуризм

В Іспанії передбачили стрибок цін на авіаперельоти

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Іспанії передбачили стрибок цін на авіаперельоти

«Курортні» рейси можуть різко подорожчати — принаймні ціна рейсів до Іспанії та інших європейських курортних напрямків незабаром «злетить». Причина цього не лише криза енергоносіїв, а й нові закони, ухвалені в Європі, спричинені «заходами щодо скорочення викидів вуглецю». Звіт консалтингової фірми Deloitte передбачає у зв’язку з цим проблеми для всієї іспанської туріндустрії і не тільки.

Цифри звіту при цьому вражають: до 11 мільйонів туристів можуть відмовитися в найближчому майбутньому через витрати, пов’язані з боротьбою зі зміною клімату, які підвищать ціни практично на все. Йдеться про план Європейської комісії Fit for 55, за яким у ЄС викиди парникових газів мають скоротитися не менш ніж на 55% до 2030 року. У тому числі, серед запропонованих заходів озвучено податок на авіаквитки в розмірі близько 8 євро — який буде додано до вартості авіаквитка на середземноморські курорти. Крім того, у подорожчання «вкладеться» нове екологічне паливо, яке будуть зобов’язані закуповувати авіаперевізники. Та й самі ціни на найпростіше авіапаливо вже б’ють усі рекорди.

У результаті з лоукост-авіаквитками Європі доведеться попрощатися. Про це заявив глава найвідомішого лоукостера – ірландської Ryanair Майкл О’Лірі. За його словами, середня вартість квитка зросте приблизно на 15 фунтів стерлінгів, тобто більше ніж на 17 євро. «Я не вірю, що авіаперевезення будуть стійкі у середньостроковій перспективі за середньої вартості проїзду в 40 євро. Це надто дешево», – заявив він.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму