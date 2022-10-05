В Іспанії передбачили стрибок цін на авіаперельоти

«Курортні» рейси можуть різко подорожчати — принаймні ціна рейсів до Іспанії та інших європейських курортних напрямків незабаром «злетить». Причина цього не лише криза енергоносіїв, а й нові закони, ухвалені в Європі, спричинені «заходами щодо скорочення викидів вуглецю». Звіт консалтингової фірми Deloitte передбачає у зв’язку з цим проблеми для всієї іспанської туріндустрії і не тільки.

Цифри звіту при цьому вражають: до 11 мільйонів туристів можуть відмовитися в найближчому майбутньому через витрати, пов’язані з боротьбою зі зміною клімату, які підвищать ціни практично на все. Йдеться про план Європейської комісії Fit for 55, за яким у ЄС викиди парникових газів мають скоротитися не менш ніж на 55% до 2030 року. У тому числі, серед запропонованих заходів озвучено податок на авіаквитки в розмірі близько 8 євро — який буде додано до вартості авіаквитка на середземноморські курорти. Крім того, у подорожчання «вкладеться» нове екологічне паливо, яке будуть зобов’язані закуповувати авіаперевізники. Та й самі ціни на найпростіше авіапаливо вже б’ють усі рекорди.

У результаті з лоукост-авіаквитками Європі доведеться попрощатися. Про це заявив глава найвідомішого лоукостера – ірландської Ryanair Майкл О’Лірі. За його словами, середня вартість квитка зросте приблизно на 15 фунтів стерлінгів, тобто більше ніж на 17 євро. «Я не вірю, що авіаперевезення будуть стійкі у середньостроковій перспективі за середньої вартості проїзду в 40 євро. Це надто дешево», – заявив він.