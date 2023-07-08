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ІспаніяТуризм

В Іспанії пасажирів висадили з літака через зайву вагу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії пасажирів висадили з літака через перевагу

Пасажирів літака компанії EasyJet, що летів з іспанського Арресіфе до Ліверпуля, попросили добровільно залишити салон, оскільки лайнер не міг злетіти через перевагу, передає The ECHO.

За даними порталу, у день вильоту в регіоні спостерігалися несприятливі погодні умови, зокрема сильний вітер. Коли пасажири авіарейсу вже зайняли свої місця у салоні та приготувалися до зльоту, на зв’язок із ними вийшов пілот.

Капітан повітряного судна повідомив, що літак надто важкий і за такого вітру злетіти буде просто неможливо.

“Оскільки безпека пасажирів є нашим пріоритетом, за нинішньої сили вітру ми ніяк не зможемо підняти цей літак у повітря. Я говорив з нашою оперативною групою, і єдиний спосіб вирішити проблему – це зробити літак трохи легшим”.

Пілот запропонував добровольцям залишити салон, отримати 500 євро від компанії як компенсацію і відлетіти наступним рейсом. Щоб вага літака стала прийнятною, вийти з неї потрібно було двадцяти пасажирам. Спочатку ніхто бажання піти не виявив. Але згодом 19 людей все-таки залишили салон. У результаті виліт було затримано майже на три години.

Представник компанії EasyJet зазначив, що у проханні пілота не було нічого незвичайного.

“Це звичайне оперативне рішення за подібних обставин. Обмеження за вагою діють для всіх авіакомпаній з міркувань безпеки. У цьому випадку добровольці, які залишили борт, отримують компенсацію відповідно до правил авіакомпанії”, – пояснили в авіакомпанії.

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