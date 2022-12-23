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ІспаніяТуризм

В Іспанії 2022 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії 2022 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень

Як повідомляє Associated Press, 2022 рік, що наближається до кінця, став для Іспанії найспекотнішим за всю історію метеоспостережень — починаючи з 1961 року.

За даними Національної метеослужби країни, вперше було зафіксовано середньорічну температуру повітря вище +15°C. Крім того, 2022-й може виявитися одним із найпосушливіших: лише у 2005 та 2017 роках в Іспанії випало менше опадів.

Видання нагадує, що вся Європа пережила дуже посушливий і спекотний рік із великими лісовими пожежами, що знищили врожай на полях, та з обмеженнями на споживання води.

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