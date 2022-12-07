У які країни поїдуть цієї зими на відпочинок європейці: складено рейтинг і дано середні для них ціни

Іспанія обійшла за популярністю у європейців навіть «дешеві» зимові напрямки, такі як Туреччина та Єгипет. Всі три перші місця в рейтингу у британського туроператора On The Beach зайняли іспанські курорти, насамперед Канарські острови, на які припадає 40% усіх обсягів бронювань. За Іспанією пішла Туреччина.

Ще один симптом — перехід європейців на «все включено»: кількість бронювань за системою «все включено», зроблене в зимовий період, збільшилася на 8% порівняно з 2019 роком і досягла 57%. Також в On The Bech зазначила, що кількість бронювань у п’ятизіркових готелях збільшилось на 20% порівняно з 2019 роком.

Отже, попит на зимовий відпочинок розподілився так:

Канарські острови – 40% Іспанія 17,2% Балеарські острови 8,5% Туреччина 6,9% Греція 6,9% Португалія 4,9% Єгипет 3,8% Кіпр 2,7% Мальта 2,5% Марокко 2,1%

Щодо вартості відпочинку — то й тут Іспанія не відстала. Топ-10 у британських туристів має такий вигляд. Вартість тижневого відпочинку представлена такою: