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ІспаніяТуризм

У Барселоні за 140 років добудували дві вежі собору Святого Сімейства

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Саграда Фамілі

У Барселоні (Іспанія) за 140 років добудували дві вежі собору Святого Сімейства, спроектованого архітектором Антоніо Гауді. Про це повідомляє сайт храму. Таким чином, завершено зведення трьох із шести веж.

Дві нові вежі увінчані фігурами лева та бика, що символізують євангелістів Луку та Марка. З 17 грудня по 8 січня споруди будуть підсвічені на честь Різдва, а також ілюмінацію влаштують на вежі Діви Марії, яку закінчили у грудні 2021-го.

Нагадаємо, будівництво храму Святого Сімейства продовжується з 1882 року. Частину собору, збудовану за життя Антоніо Гауді, включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Очікувалося, що храм буде повністю закінчено у 2026 році, до 100-річчя від дня смерті Гауді, проте роботи затягнулися через пандемію коронавірусу.

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