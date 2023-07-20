Туристи повідомили про битву трьох національностей за шезлонги: божевільні відпочиваючі почали цинічно використовувати дітей

Гарячий літній сезон на курортах перетворився на справжню арену битв за шезлонги: божевільні пляжники кидаються до басейну відразу ж, як тільки персонал відкриває його. Запекла конкуренція pf кращі місця досягла нових масштабів, т.к. британці, німці та французи тепер цинічно використовують своїх дітей у цій гонці. Один із таких епізодів був зафіксований у готелі в Малазі та розміщений на платформі TikTok.

Туристичний інцидент, стався нещодавно в одному з готелів популярного іспанського курорту, був зображений на відео і став вірусним завдяки блогеру Ліндсі Холл. На кадрах видно, як відпочиваючі наввипередки кидаються до своїх улюблених шезлонгів відразу після відкриття басейну. Деякі батьки навіть підключають своїх дітей, щоб ті активніше бігли займати шезлонги.

Відеоролик шокував користувачів соціальної мережі. Автор запису припустила, що головними учасниками цієї битви були британці, для цього вона навіть використала хештег #BritsAbroad.

Однак багато користувачів з нею не погодилися і заявили, що вони не раз бачили, як французи та німці бігають територією готелю з рушниками. Інше відео, опубліковане на Tiktok користувачем Daxi, також викликало дебати про те, які країни є найгіршими, коли справа доходить до захоплення шезлонгів. Популярна версія – британці. Наприклад, німецький коментатор написав: «Я німець і живу у Великій Британії. Під час моєї останньої відпустки в Греції англійцям роздали рушники до 6:00».

Але французькі відпочиваючі також опинилися у центрі уваги, коли один відпочивальник написав: «Французи вставали о 5:00 ранку у готелі, де я був. Я не міг повірити своїм очам». При цьому один британець таки зізнався, що саме його співвітчизники запустили цей ранковий марафон і саме вони бронюють на весь день пляжні місця рушниками, а самі приходять лише коли їм заманеться. «Я в готелі для англійців в Іспанії та можу підтвердити, що це ми, британці. Багато рушників та жодних німців», — уточнив він.

Як з’ясувалося, займати лежаки рушниками надовго – ознака поганого тону, що, ймовірно, мало хвилює багатьох відпочиваючих. Незалежно від того, хто резервує місця, для них існують правила етикету, які слід дотримуватися, зауважив експерт з гарних манер Вільям Хансон. За його словами, якщо лежак довго залишається під «прикриттям рушника», то прийнятно, якщо людина, яка чекає на місце занадто довго, зніме «махровий захист» і займе місце. “Бронювати шезлонги за допомогою рушника довше, ніж на 30 хвилин, категорично заборонено, після цього пільгового періоду їх займають у порядку живої черги”, – розповів він раніше .

Однак є деякі застереження до цього 30-хвилинного пільгового періоду. Наприклад, якщо відпочивальник, який посів місце рушником, дійсно користується басейном, то шезлонг все одно залишається в їхньому розпорядженні. Однак претенденту на місце під сонцем ще треба вирахувати власника рушника, залишеного на шезлонгу.

Раніше DIP писав, що одна мандрівниця в готелі на все включено вирішила дати відбір нахабним відпочиваючим і помститися їм за зайняті місця біля басейну. Вона щодня своєї відпустки викидала рушники постояльців прямо до басейну, доки в ситуацію не втрутилася адміністрація готелю.