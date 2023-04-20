Туристи нас замучили: Мадрид запроваджує туристичний податок, щоб обмежити турпотік

Чергове популярне іспанське місто, яке туристи «просто закатували», планує запровадити у себе туристичний податок. Слідом за Барселоною, де цей податок вже працює, його може запровадити і столиця країни, Мадрид. Принаймні, як повідомляють іспанські ЗМІ, колишній міністр туризму Рейєс Марото, яка балотується на посаду мера міста, стверджує, що планує запровадити побори з туристів, якщо її оберуть. Проте місцеві готельєри категорично проти.

Як заявляє Рейєс Марото, столиця Іспанії «щорічно приваблює мільйони відвідувачів, більш ніж необхідно запровадити туристичний податок, який би допоміг контролювати надмірний туризм». При цьому вона додала, що «туристичний податок має надати кошти, на які відновлюватиметься туристична інфраструктура міста». Проте представники турсектору, зокрема, Мадридська асоціація готельного бізнесу виступила проти цієї ідеї, заявивши, що цей податок завдасть прямої шкоди як сектору, так і відвідувачам.

Введення податку з туристів у Мадриді обговорювали вже кілька разів — його пропонували запровадити 2015 року, а потім знову 2018 року. Однак поки що столиця Іспанії додаткових поборів з туристів не вводила. На відміну від інших регіонів.

Нагадаємо, що у Барселоні аналогічний податок запроваджено з 2012 року, причому це додатковий збір плюс до загальнорегіонального туристичного податку. Згідно з цими правилами, туристи в Барселоні, які мешкають в орендованому житлі, повинні сплачувати за ніч збір у розмірі 4 євро. З «п’ятизіркових» туристів вимагають і більш високу плату — 5,25 євро. Причому місцева влада заявляє, що найближчим часом сума збору зросте — йдеться про найближчі два роки.

Столицею Каталонії все не закінчується. На Балеарських островах також стягується туристичний податок з усіх старших 16 років, які приїжджають — вони повинні платити збір від 1 до 4 євро за ніч. Крім того, наприкінці 2023 року податок планує запровадити і Валенсія – від 50 центів до 2 євро за ніч.

Втім, отримати додаткові гроші з туристів не відмовляються на всій земній кулі. Так, одночасно з Іспанією можливість запровадження туристичного податку обговорює Індонезія. Подробиці читайте тут.