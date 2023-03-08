Туристів попередили про смертельну інфекцію, що розповсюджується на популярному курорті Іспанії

Як мінімум у шести туристів, які відпочивають на Ібіці — одному з найтусовочних курортів Іспанії, — виявлена лихоманка Денге. Уряд королівства оголосив про лихоманку та випустив попередження для мандрівників напередодні пікового сезону відпусток, повідомили іспанські ЗМІ.

Відомо, що шість туристів, що постраждали від укусів комарів, прибули на курортний острів з Німеччини і заразилися в період з травня по листопад минулого року. Захворювання найнебезпечніше влітку. Однак комарі можуть ховатися у багатоквартирних будинках та взимку, наприклад, у сирому підвалі. Оскільки сезон відпусток вже наближається, влада Іспанії опублікувала попередження про те, що на курортах зберігається «помірний» ризик зараження туристів у літній період і закликав не втрачати пильності.

«Одним із потенційних переносників лихоманки Денге є комар Aedes albopictus, присутній на всій території, в іспанському Середземномор’ї та на Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера), а також у деяких внутрішніх районах та на півночі країни (Кантабрія, Більбао та ін.) .). Дізнавшись про ці випадки, влада Балеарських островів запланувала такі дії, як відповідний епіднагляд та боротьба з переносниками, а також інформування громадськості, які проводитимуться до та під час початку сезону активності переносників», — заявило Міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Довідка: Лихоманка денге є класичною геморагічною лихоманкою, для якої характерна досить важкий перебіг. Це потенційно смертельна інфекція, яка розповсюджується комарами. Проте лихоманку Денге переносять далеко ще не всі види комарів. Основними переносниками хвороби є комарі Aedes aegypti, рідше за Ae. albopictus.

За даними фахівців, симптоми зазвичай виявляються у людини через 4-10 днів після укусу зараженою комахою.

Перелічимо ознаки вірусу Денге:

висока температура сильний головний біль ломота в тілі висип, що складається з плоских або злегка опуклих плям опухлі залози у деяких інфікованих людей можуть з’явитися серйозніші симптоми, наприклад, неодноразові захворювання та кровоточивість ясен та/або кровотеча з носа.

Захворювання супроводжується інтоксикацією та сильним запальним процесом. Летальність лихоманки Денге вища, ніж у грипу чи коронавірусу, згідно з інформацією експертів. Залежно від типу захворювання може досягати 20-30%.