Туристів попередили про шахрайство з пташиним послідом

На жаль, туристи часто стають мішенями для шахраїв. Декілька мандрівників, згідно з газетою Express, розповіли про деякі з найпоширеніших видів обману, зокрема пов’язаного з пташиним послідом.

Шахраї часто нападають на приїжджих, бо думають, що ті можуть носити із собою цінні речі — гроші та техніку. Тим більше, що мандрівників часто легко ідентифікувати, оскільки вони можуть почуватися не зовсім комфортно в новому оточенні.

Розглянемо, у чому суть обману з пташиним послідом. Як пояснив один з мандрівників на форумі Reddit, злодії закидають туристів, що нічого не підозрюють, огидною липкою речовиною, а згодом кажуть, що ті стали мішенню птаха, що пролітає повз: «Якщо на вас гадить птах, можливо, хтось просто кинув у вас щось. Потім прибіжить їх друг і запропонує обтерти вас рушником, одночасно перевіряючи кишені та сумку іноземця. Тож якщо на вас накинеться птах, постарайтеся забратися звідти і не приймайте допомоги ні від кого».

Шахрайство з пташиним послідом досить поширене у курортних місцях і зазвичай пов’язане з тим, що аферисти обприскують туриста спеціальною білою рідиною. Так, у березні 2022 року двох чоловіків було заарештовано на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль за шахрайство з пташиними екскрементами. На рахунку 54 та 60-річних аферистів шість випадків крадіжки та п’ять випадків шахрайства на популярному курорті Коста-дель-Соль. «Будь-який місцевий житель, який підходить до вас на вулиці і починає з вами розмовляти, може просто відволікати вас, поки їхній друг обкрадає вас. Будьте напоготові!» – Закликав мандрівник.

Хоча дружелюбні місцеві жителі можуть допомогти в організації відпочинку, все ж таки туристам слід проявляти розумну обережність з незнайомцями. Наприклад, туристам ніколи не слід слідувати за незнайомцями з людних місць та завжди залишатися у громадських місцях. «Якщо ви сядете у таксі, а лічильник зламається, вас обдурять. Намагайтеся дізнатися, скільки ви повинні заплатити перед поїздкою на таксі, щоб домовитися про справедливу ціну або просто вийти і знайти інше таксі», — додав досвідчений мандрівник. Туристи можуть уникнути цієї афери, використовуючи програми для таксі, такі як Bolt або Uber для бронювання поїздок за кордон. Якщо це неможливо, вони можуть використовувати додаток GPS для відстеження поїздки, щоб перевірити, чи вибирає їхній водій найбільш зручний маршрут. Відпочиваючі можуть попросити у консьєржа свого готелю рекомендацію шановної компанії таксі або відомого водія.

Інший мандрівник слідом опублікував своє попередження: «Якщо щось дуже дешево коштує, але в інтернеті про це нічого немає, перевірте ще раз». Завжди здається приємним знайти щось вигідне у відпустці, але іноді пропозиції про послуги та товари дійсно надто хороші, щоб бути правдою. Так, якщо пропозиція ресторану або екскурсії здається дуже дешевим, було б непогано перевіряти ще раз відгуки про заклад. Можливо це обман.