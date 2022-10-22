Туристів почали боятися в Іспанії: стало відомо, як від них сховалася нова пам’ятка

Іспанські містечка стали відмовлятися від будь-яких кроків, які можуть зробити їх популярними та привернути до них увагу настирливих туристів. Першим прецедентом стало село Сіурана, розташоване в Іспанії — місцеві жителі одноголосно відмовилися від участі в кампанії «Найкрасивіші села Іспанії», дуже здивувавши її організаторів, аби не отримати такий титул, що автоматично призвело б до цього села купу туристів. Причина — те, що увага настирливих туристів місцевим вкрай небажана, фактично туристів у багатьох місцях Іспанії почали боятися як чорт ладану.

Село, про яке йдеться, розташоване в Таррагоні, за 120 км. на південь від Барселони і недалеко від іспанського виноробного регіону Пріорат. У селі лише 30 мешканців.

Як відповів місцевим ЗМІ мер Корнуделла-де-Монтсант, у якого під опікою в тому числі й село: «Якісний туризм зараз неможливий, а з натовпом роззяв ми не можемо і не хочемо справлятися». Мер також поскаржився, що в регіоні і так проблеми з овертуризмом, а в крихітному селі немає ні інфраструктури, ні чогось розрахованого на туристів.

При цьому організатори кампанії такого рішення не схвалили та заперечують проблему натовпів туристів. Франсіско Маестре, президент асоціації, сказав іспанській газеті El Pais: «Поява у списку найкрасивіших сіл спричиняє значне зростання туризму, але це туризм з урахуванням сезонних коливань. «Йдеться не про нанесення шкоди селі. У нас ніколи не було такої явної відмови», – заявив він, додавши, що у списку 105 сіл, причому лише одне з чотирьох заявок, що подали, приймається в кампанію.

Нагадаємо, що план «виселити» туристів роблять і більші іспанські курорти. Так, Майорка у боротьбі з «овертуризмом» прагне обмежити кількість місць у готелях для туристів, у планах запровадити квоту — не більше ніж 430 000 туристичних місць по всьому острову. Подробиці читайте за цим посиланням.