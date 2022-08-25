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Туристам розповіли, що означають жовті прапори на пляжах Іспанії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Туристам розповіли, що означають жовті прапори на пляжах Іспанії

Попри те, що серпень добігає кінця, погода ще дозволяє насолоджуватися пляжами та купанням. Точніше навіть притягує всіх на узбережжя у пошуках свіжості. Всім відомо, що якщо на пляжі майорить зелений прапор, купання дозволено, а якщо червоний – то вхід у воду заборонено. У цих двох випадках немає сумнівів. Однак, жовтий прапор створює багато плутанини.

Що ж означає, якщо на пляжі майорить жовтий прапор?

Представники Громадянської гвардії Іспанії розповідають, що у цьому випадку заборонено перебувати далеко від берега. Необхідно бути обережними, оскільки купання може становити небезпеку для тих, хто купається через прибій. Також причинами встановлення жовтого прапора може бути забруднення прибережної зони, наявність медуз чи інших мешканців, і навіть небезпечних предметів.

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