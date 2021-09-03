Туризм в Іспанії збільшився на 78% в цьому році в порівнянні з 2020 роком

Число міжнародних туристів, що прибувають до Іспанії, повернулося до рівня, що передує пандемії, при цьому в цьому році було зареєстровано збільшення на 78,3 відсотка, а в липні було зареєстровано в цілому 4,4 мільйона прибуттів.

За даними Іспанського статистичного інституту (INE), зростання було відзначено в прибуття з Франції на 874 189 туристів, що становить 19,9% від усіх прибулих. Крім того, 707 331 турист прибув з Німеччини (на 64,5 відсотка більше, ніж у минулому році) і 555 183 туриста з Великобританії, що на 46,5 відсотка більше, ніж в 2020 році.

«Літо було дуже хорошим. У нас є готелі, які навіть краще, ніж в серпні 2019 року», – сказав для El Pais президент AC Hotels by Marriott Антоніо Каталонії.

Крім того, дані INE показують, що жителі Іспанії зробили 14,9 мільйона бронювань готелів в липні 2020 року порівняно з 14,8 мільйонами в 2019 році. Внутрішній туризм також став свідком невеликого збільшення в липні з 5,8 мільйона внутрішніх туристів в порівнянні з 5,7 мільйона в 2019 році.

Однак в цьому році міжнародний туризм витратив менше грошей в Іспанії, відзначивши зниження на 60%, що склало 11,5 млн євро в липні в порівнянні з 28,3 млн євро за той же період в 2019 році.

Однак, хоча з початку року кількість туристів збільшилася, вони знизилися на 25,8% в порівнянні з минулим роком. Більш того, графік показує, що число міжнародних туристських прибуттів збільшилася майже вдвічі в порівнянні з 2020 роком, з 2,4 мільйона до 4,3 мільйона в 2021 році, але знизилося на 5,5 мільйона в порівнянні з 2019 роком.

У лютому 2021 року в країні було зареєстровано найнижча кількість міжнародних туристів – всього 284 311 осіб, тоді як в липні було зареєстровано 4,4 мільйона міжнародних туристів.

Балеарські острови були найкращим місцем для міжнародних туристів 1 320 144 прибулих, що склало 30 відсотків від загального числа прибулих, за ними слідують регіон Каталонія з 18,5 відсотка всіх прибулих (814 310 осіб) і Валенсія з 607 214 прибулими, що становить 13,8 відсотка всіх прибулих.

Прибулі з Німеччини склали більшість туристів, зареєстрованих на Балеарських і Канарських островах, тоді як в Андалусії найбільшу кількість відвідувань склали 87 166 туристів з країн Північної Європи. З іншого боку, Мадрид був улюбленим місцем для американців: в липні місто відвідали 46 459 осіб.

Більш того, хоча це число є багатообіцяючим, на даний момент період 2020-2021 років був гіршим сезоном для туризму в Іспанії, зафіксувавши найнижче кількість прибуттів за останні два десятиліття.

Статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) показує, що за станом на 3 вересня в Іспанії було зареєстровано десять смертей, пов’язаних з коронавірусів, і 3517 позитивних випадків. З моменту спалаху COVID-19 в Іспанії зареєстровано 84 472 випадки смерті і 4861883 випадку зараження цим вірусом.

Проте, Іспанія здійснює активну вакцинацію, при цьому 88,1% населення вакциновані першим щепленням вірусу, а 78,1% всього населення вакциновані повністю.