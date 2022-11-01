Туреччина та Іспанія йдуть на нечуваний рекорд: цього року все не так як завжди

Безліч готелів у теплих країнах Середземномор’я, в першу чергу Іспанії та Туреччини, вперше за багато років не поспішають закриватися на зиму, розраховуючи на тих туристів, хто в зимовий сезон рятуватиметься від енергетичної кризи та шалених цін на комуналку. «Те, що Європа переживає найвищу інфляцію за останні 30-40 років, а також енергетичну кризу, яка тільки загостриться в зимовий період, сприяє тому, що готелі у теплих середземноморських країнах, таких як Туреччина та Іспанія, залишаються відкритими, незважаючи на те, що для готелів ціни на комуналку теж зросли вдвічі», – пишуть про це турецькі ЗМІ.

В Іспанії, зокрема, буде відкрито до 80% готелів. Це нечуваний рекорд. Так, наприклад, Хав’єр Віч, президент Іспанської асоціації готелів Пальма-де-Майорки, заявив, що 80% із 72 готелів у регіоні будуть відкриті взимку.

У Туреччині цієї зими також все буде не так як завжди: тільки на курорті Анталія продовжать роботу 150 готелів. Не планують закриватися на зиму і багато інших курортів — таких як Кушадаси, Ізмір, Бодрум і Мармаріс.

При цьому на зиму найімовірніше пошириться і гостра конкурентна боротьба із залучення туристів. Принаймні Іспанія та Туреччина вже запустили тематичні рекламні кампанії для «мерзлих» клієнтів з основних ринків — Великобританії та Німеччини. Очевидно, у боротьбу за туриста можуть включитися також Італія та Португалія, де готелі також не поспішають закриватися.