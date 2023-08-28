Ціни на готелі злетіли до непристойності: названі найбільші міста і країни, що подорожчали

Ціни на готелі по всьому світу злетіли до непристойності – в середньому вони піднялися майже наполовину до “доковидних” часів. Такі дані надала готельна аналітика дослідницької компанії STR. Названі також найбільші міста і країни, що подорожчали, — і всі вони в основному в Європі.

«Стійке підвищення світових цін на готелі цього літа», за даними компанії, викликали насамперед високі тарифи в Європі. Загалом середня денна ставка (ADR) на проживання у всьому світі в липні зросла на 6,3% до минулого року. Однак у Європі темпи зростання вищі — 13.4%. При цьому зростання до «доковідних» часів особливо вражає — воно становило 47%.

При цьому найбільше зростання зафіксовано кількох європейських країнах. Італія додала 51%, Великобританія та Іспанія приблизно по 30%. Але найбільше ADR до «доковідних» часу зросла у Франції — на 87%. До минулого року зростання цін також вражає +36% дорожче, ніж рік тому.

Основною причиною подорожчання назвали зростання цін на енергоносії та інші супутні необхідні витрати. При цьому поки що готелі ще не вичерпали резерв ковідного «відкладеного попиту» і це дозволяє їм тримати високі ціни. У 2024 році зростання цін буде помірнішим — запевняють аналітики, аномальна спека цього літа відлякає туристів і попит буде помірнішим.

З іншого боку, деякі дуже популярні напрямки покажуть іншу картину. Наприклад, Париж. На цей час це місто з верхньої сходинки туристичного хіт-параду показало зростання на 10% до минулого року за цінами номера в готелі. Але наступного року, коли Париж прийматиме Літні Олімпійські ігри тарифи на проживання неминуче зростуть. Деякі експерти припускають, що мінімум удвічі.

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