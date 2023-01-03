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Складено Топ-10 найкращих міст світу для подорожей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Складено Топ-10 найкращих міст світу для подорожей

Два роки суворих «ковідних» заборон позбавили Азію її лідерства у списку найбільш відвідуваних міст. Раніше у топ-10 впевнено утримувалися Гонконг та Бангкок, але зараз ситуація змінилася, стверджує європейська компанія Euromonitor. Вона щорічно представляє рейтинг, в якому порівнюється привабливість 100 міст світу за шістьма категоріями, включаючи політику та ефективність туризму, стійкість, інфраструктуру, здоров’я та безпеку, а також економічні показники.

На даний момент впевнено перемагає Європа. Так, Париж тримається на першому місці вже другий рік поспіль, загалом у топ-10 вісім «європейців». Виняток — Дубай, який отримав «срібло» та Нью-Йорк, що замикає список. Усього до рейтингу увійшли 40 європейських міст, з яких Італія (шість міст), Іспанія (п’ять міст) та Греція (чотири міста) стали лідерами Західної Європи. У десятці ж Амстердам зайняв третє місце, Мадрид – четверте, Рим – п’яте, а Лондон піднявся цього року на дві позиції та посів шосте місце.

“Хоча 2022 рік був позитивним роком для туристичного сектора, шлях до повного відновлення після пандемії довгий”, – йдеться в повідомленні Euromonitor. Рівень інфляції, що різко зростає, і погіршення економічних умов на швидкість відновлення туризму швидше за все вплинуть, додають експерти, але поки що складно передбачити як саме.

Також, як зазначили автори Euromonitor, «Азія — це регіон, за яким варто стежити у 2023 році, оскільки повернення міжнародних поїздок як в’їзних, так і виїзних, напевно, знову відредагує рейтинги».

Наводимо повний топ-10 найкращих міст за версією Euromonitor за 2022 рік:

  1. Париж
  2. Дубай
  3. Амстердам
  4. Мадрид
  5. Рим
  6. Лондон
  7. Мюнхен
  8. Берлін
  9. Барселона
  10. Нью Йорк

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