Складено рейтинг країни в які поїдуть на відпочинок європейці цієї зими

Іспанія обійшла за популярністю у європейців навіть «дешеві» зимові напрямки, такі як Туреччина та Єгипет. Всі три перші місця в рейтингу у британського туроператора On The Beach зайняли іспанські курорти, насамперед Канарські острови, на які припадає 40% усіх обсягів бронювань. За Іспанією пішла Туреччина.
Ще один симптом — перехід європейців на «все включено»: кількість бронювань за системою «все включено», зроблене в зимовий період, збільшилася на 8% порівняно з 2019 роком і досягла 57%. Також в On The Bech зазначила, що кількість бронювань у п’ятизіркових готелях збільшилось на 20% порівняно з 2019 роком.
Отже, попит на зимовий відпочинок розподілився так:
- Канарські острови – 40%
- Іспанія 17,2%
- Балеарські острови 8,5%
- Туреччина 6,9%
- Греція 6,9%
- Португалія 4,9%
- Єгипет 3,8%
- Кіпр 2,7%
- Мальта 2,5%
- Марокко 2,1%
Щодо вартості відпочинку — то й тут Іспанія не відстала. Топ-10 у британських туристів має такий вигляд. Вартість тижневого відпочинку представлена такою:
- Мальта – 282,57 фунтів стерлінгів
- Балеарські острови – 294,89 фунтів стерлінгів
- Іспанія – 305,93 фунтів стерлінгів
- Марокко – 311,69 фунтів стерлінгів
- Португалія – 355,03 фунтів стерлінгів
- Туреччина – 364,37 фунтів стерлінгів
- Греція – 364,91 фунта стерлінгів
- Єгипет – 378,47 фунтів стерлінгів
- Кіпр – 384,95 фунтів стерлінгів
- Канари – 396,23 фунтів стерлінгів