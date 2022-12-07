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Складено рейтинг країни в які поїдуть на відпочинок європейці цієї зими

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У які країни поїдуть цієї зими на відпочинок європейці: складено рейтинг і дано середні для них ціни

Іспанія обійшла за популярністю у європейців навіть «дешеві» зимові напрямки, такі як Туреччина та Єгипет. Всі три перші місця в рейтингу у британського туроператора On The Beach зайняли іспанські курорти, насамперед Канарські острови, на які припадає 40% усіх обсягів бронювань. За Іспанією пішла Туреччина.

Ще один симптом — перехід європейців на «все включено»: кількість бронювань за системою «все включено», зроблене в зимовий період, збільшилася на 8% порівняно з 2019 роком і досягла 57%. Також в On The Bech зазначила, що кількість бронювань у п’ятизіркових готелях збільшилось на 20% порівняно з 2019 роком.

Отже, попит на зимовий відпочинок розподілився так:

  1. Канарські острови – 40%
  2. Іспанія 17,2%
  3. Балеарські острови 8,5%
  4. Туреччина 6,9%
  5. Греція 6,9%
  6. Португалія 4,9%
  7. Єгипет 3,8%
  8. Кіпр 2,7%
  9. Мальта 2,5%
  10. Марокко 2,1%

Щодо вартості відпочинку — то й тут Іспанія не відстала. Топ-10 у британських туристів має такий вигляд. Вартість тижневого відпочинку представлена такою:

  • Мальта – 282,57 фунтів стерлінгів
  • Балеарські острови – 294,89 фунтів стерлінгів
  • Іспанія – 305,93 фунтів стерлінгів
  • Марокко – 311,69 фунтів стерлінгів
  • Португалія – 355,03 фунтів стерлінгів
  • Туреччина – 364,37 фунтів стерлінгів
  • Греція – 364,91 фунта стерлінгів
  • Єгипет – 378,47 фунтів стерлінгів
  • Кіпр – 384,95 фунтів стерлінгів
  • Канари – 396,23 фунтів стерлінгів

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