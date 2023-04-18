Про неї знімуть фільм: Жінка в Іспанії вийшла з печери після 500 днів ув’язнення

Іспанська альпіністка Беатріс Фламіні успішно завершила свій унікальний експеримент. Жінка встановила світовий рекорд за часом, проведеним людиною в печері на самоті.

За інформацією El Pais, наважилася на такий крок 49-річна Фламіні заради наукового інтересу, а не з метою самотності.

“За перебігом випробування ретельно стежили вчені, які досліджують можливості розуму. Щодня її перебування в печері було знято на плівку, а на основі її досвіду буде випущено документальний фільм”, – пише видання.

Мешканка Мадрида пішла на 70-метрову глибину під землю 20 листопада 2021 року, а вийшла майже за півтора року.

“Про свою ініціативу жінка повідомила у соціальних мережах за пару днів до початку експерименту. На поверхню Беатріс повернулася 14 квітня 2023 року, встигнувши наодинці відсвяткувати свій день народження”.

Жінка провела у печері 509 днів, або один рік, чотири місяці та 22 дні”, повідомляє іспанське видання.

Фламіні розповіла, що цей час пролетів дуже швидко — жінка не встигла доробити якихось справ.

“Коли за мною прийшли, я спала. Я подумала, що щось трапилося. Я спитала: “Вже? Невже? Я навіть не дочитала свою книгу”, – зазначила Беатріс.

У печері жінка займалася фізичними вправами, малюванням, в’язанням шапок та читанням книг.

“Вона прочитала 60 книг і випила тисячу літрів води. Умови експерименту вимагали, щоб вона була відрізана від зовнішнього світу, але мала комп’ютер і роутер, щоб відправляти текстові та відеоповідомлення. Це також дозволяло людям, які спостерігають за нею, стежити за станом жінки та її потребами”, – додає джерело.

Їжу, батареї, лампочки та всі інші продукти, яких вона потребувала, їй передавали члени її спелеологічної групи. Вони заздалегідь домовлялися про місце, де вони залишать запаси, щоб вона могла їх забрати. За її словами, у Фламіні не було годинника або будь-якого іншого пристрою, який дозволив би їй визначити час.

“Заявлена мета експериментатора, яка описує себе як “альпініста, елітного спортсмена, альпініста та спелеолога”, полягала в тому, щоб залишатися в печері на самоті, в ізоляції, без прив’язки до часу, новин та контакту із зовнішнім світом. Джерела з її команди визнають, що одного разу їй ненадовго довелося перервати свій експеримент через проблеми з “шумом маршрутизатора в мозку” і провести шість днів за межами печери, контактуючи лише з однією людиною, яка перевірила її обладнання.

Після цього вона повернулася назад, щоб завершити пригоду, подробиці якої будуть відображені у документальному фільмі. Із самого початку за проектом стояла продюсерська компанія”, – доповнює іспанське ЗМІ.

Фламіні розповіла, що її команда не мала зв’язуватися з нею за жодних обставин, навіть у разі смерті когось із родичів.

“Я не розмовляла сама з собою вголос, але вела внутрішній діалог і добре ладнала з собою”, – пожартувала іспанка.

Жінка зізналася, що відразу після виходу з печери вона збирається смачно поїсти та прийняти довгоочікуваний душ.

“Випробовувану вивчатиме група психологів, дослідників, спелеологів та тренерів, які спостерігали за її фізичним та психічним здоров’ям під час експерименту.

Підземний досвід проаналізують вчені. Дослідники психології також “попрацюють” з особистістю Беатріс та її еволюцією, адже у неї могло виробитися “власне сприйняття часу”, – підсумовує видання.

Запрошений представник Книги рекордів Гіннесса не зміг підтвердити наявність окремої номінації для добровільного перебування під землею. Тому поки що невідомо, чи встановила Фламіні світовий рекорд чи її досягнення неофіційне.