Популярний курорт вводить заборону куріння для туристів на пляжах

З 16 січня 2023 року набуде чинності довгоочікуваний закон, який забороняє туристам і місцевим курінням на пляжах популярного курорту Тенеріфе, який входить до Канарських островів в Іспанії.

Тенеріфе — один з найкращих туристичних напрямків для багатьох мандрівників. Проте вже цього місяця деяким курцям доведеться змиритися з новими суворими правилами, запровадженими владою Санта-Крус за погодженням з міністерством охорони здоров’я піренейського королівства. З 16 січня (понеділок) на місцевих громадських пляжах буде заборонено куріння. Як зазначили в Міністерстві охорони здоров’я, заборона на паління має дві цілі: знизити ризики забруднення та сприяти зниженню кількості курців у країні.

“Щоб уникнути присутності недопалків на піску і можливого подальшого забруднення узбережжя, куріння заборонено на пляжах і в місцях для купання муніципалітету, за винятком місць, спеціально дозволених та позначених Радою”, – заявлено в новому законі. При цьому іспанські експерти не відрізняються між димом від звичайних і електронних сигарет, а також кальяну. На курців, спійманих за забороненою дією в одному з громадських місць курорту, чекає великий штраф.

За словами представників комісії громадської охорони здоров’я, куріння на узбережжі — це потенційна загроза забруднення морю та піску, тому будь-кому, хто залишає сміття за межами відра для сміття або розкидає недопалки, жувальну гумку, загрожує штраф у розмірі 2 000 євро.

У рамках закону таким закладам, як пляжні ресторани та бари, які не поставили сміттєві баки та урни для своїх туристів-клієнтів і не стежать за чистотою своїх територій, теж будуть покарані: у разі фіксації порушення їм доведеться заплатити чималий штраф — 100 000 євро.

«Власники пляжних барів, кіосків, ресторанів та інших закладів гостинності поблизу пляжів або всередині них повинні діяти відповідально та уникати утворення розкиданого сміття, а також повинні мати необхідні контейнери для нього», — також йшлося в постанові.

Втім, хоча курців максимально утискують на острівному курорті, куріння все ще буде дозволено на деяких його пляжах, і щоб вільно піднімати з видом на море, туристам потрібно буде перевіряти, чи поблизу знаків, що забороняють це.

Нагадаємо, зараз подібна заборона вже діє на території інших Канарських островів, а також у Галісії, Кантабрії, Валенсії, Астурії, Арагоні, а також на Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера).

Варто зазначити, що куріння вже заборонено у Барселоні. Заборона була запроваджена у липні. Спійманому за куріння на одному з міських пляжів загрожує штраф 30 євро. На міському сайті Барселони опубліковано таку інформацію: «Ця заборона заснована на захисті навколишнього середовища та праві громадян користуватися чистим громадським простором, вільним від диму та недопалків». Тим більше, сигаретні недопалки є основною причиною забруднення прибережних районів і можуть бути надзвичайно шкідливими для морської флори та фауни.

Крім того, в останні місяці кілька провідних іспанських напрямків запровадили нові закони для туристів та місцевих мешканців. Так, Балеарські острови, будучи великим центром туризму, повідомив про суворі правила, що регулюють вживання алкоголю. Це було зроблено у спробі приборкати алкогольний туризм у країні. Туристам, які відвідують популярні місця для вечірок, такі як Ібіца та Магалуф, у готелях, що працюють за системою «все включено», тепер пропонується максимум шість напоїв на день. Круїзи з випивкою заборонені також на курортах, а барам більше не можна пропонувати пити без обмежень.

Влада Малаги оголосила, що штрафуватиме туристів, яких викриють у розгулюванні містом у непристойних костюмах, наприклад, у вигляді пеніса чи секс-ляльки. Дивно, але такий косюмований відпочинок до певного часу був вкрай популярний серед відпочиваючих, які приїхали повеселитися на хлопчаках або дівич-вечорах до піренейської країни. Всі ці нові обмеження пояснюються тим, що місцева влада взяла курс на зміну іміджу курорту.

«Громадські простори мають бути збережені як місця, де люди можуть зустрічатися, спілкуватися та насолоджуватися своїм дозвіллям, поважаючи інших», — повідомило місцевим ЗМІ джерело в мерії.

За словами експерта, не виключено, що нові правила можуть стати причиною зниження турпотоку в іспанському регіоні.