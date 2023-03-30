Популярний курорт в Іспанії запроваджує штрафи за шумове забруднення

Черговими оригінальними штрафами з туристів і закладів, що їх обслуговують, поповнять і без того великий їх асортимент курорти Іспанії. Колись дуже популярний у наших туристів курорт Аліканте вводить штрафи за «шумове забруднення». При цьому розмір штрафу сягає 300 тис. євро – правда, туристам такі масштаби не загрожують, але потрапити під стягнення у розмірі 600 євро, ризик є й у туристів. Причому за дії, які багато хто вважає нормальними.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, влада Аліканте оголосила про те, що переглядає правила, введені в березні 2019 року, і попереджає про великі штрафи у розмірі від 600 до 300 000 євро, а також закриття бізнесу для всіх, хто злісно порушуватиме правила щодо шумового забруднення.

Правила, схоже, писалися на вимогу досить «нервових» місцевих жителів. Принаймні влада заявила, що вона прийнята саме у зв’язку з величезною кількістю скарг від місцевих, що в Аліканті «занадто галасливо».

Шумовим забрудненням, наприклад, оголошено не лише гучну музику з колонок туристів на пляжі або на вулиці, а й «надто гучні розмови» на території, яка межує з приватною територією інших людей. Барам та кафе заборонять гриміти стільцями — правила серйозно передбачають спеціальні гумові накладки на ніжки стільців та столів, щоб не «гриміли», коли їх розставляють на вулицях вранці, і не «скреготали» під туристами. Зрозуміло, можна буде вимагати скорочення годин роботи шумних закладів, у тому числі барів і кафе. Щоправда, для того, щоб оштрафувати заклад, буде потрібно «акустичне дослідження» діяльності, яка викликає дискомфорт.

Дещо з вимог нового закону, втім, може припасти туристам і до смаку: навряд чи вони заперечать проти заходів, спрямованих на заборону або принаймні регулювання шумної діяльності всередині будівель, вантажно-розвантажувальних робіт на дорогах загального користування та будівельних робіт.

Нові правила також спрямовані на зниження надлишкового шуму від кондиціонерів, холодильного обладнання, що створює шум та/або вібрацію, будівельних робіт, вивезення сміття. Спробують заборонити шуміти також «домашнім та сільськогосподарським» тваринам.

Постанова про боротьбу з шумом наразі проходить стадію затвердження та буде затверджена 30 березня.