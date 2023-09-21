Пляжі та ресторани Іспанії стали мішенню активістів у боротьбі з туризмом

Зі поверненням масового туризму почали повертатися й «антитуристичні» активісти. Пляжі та ресторани популярної у туристів країни стали мішенню активістів боротьби з туризмом — їхня боротьба знову відновилася в Іспанії. Протестувальники атакували найбільш популярні у туристів місця на Балеарських островах та на материку. Напад зазнали також офіси агентів з нерухомості.

«Цього літа пляжі, ресторани та агенти з нерухомості зазнали нападів з боку радикальних антитуристичних угруповань по всій материковій Іспанії та на Балеарських островах. Майорка та Барселона, два найпопулярніші туристичні напрямки Іспанії, часто стають об’єктами нападу протестних груп, таких як «Арран», – заявили експерти видання Times.

На своїх демонстраціях активісти несуть плакати з гаслами «тут вам не раді» та «туризм вбиває».

Бувають і «креативніші» акції. Так, на Майорці групи протестувальників прикрасили пляжі плакатами англійською мовою, які нібито попереджали про медузи, зсуви та стічні води. Інші знаки свідчили, що пляжі закриті. При цьому в поряд вивішених плакатах каталонською мовою пояснювалося, що небезпеки немає, а перед туристами — акція протесту.