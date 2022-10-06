Опубліковано рейтинг найкращих барів світу у 2022 році

Щорічний рейтинг The World’s Best Bars опублікував рейтинг найкращих барів світу у 2022 році.

Про це повідомляється на сайті рейтингу.

Очолив рейтинг бар Paradiso у Барселоні (Іспанія), який за рік піднявся на перше місце з третього.

Також у топ-10 опинилися ще два питні заклади у столиці Каталонії: Sips на третьому місці та Two Schmucks на сьомому місці.

Друге місце в рейтингу дісталося бару Tayer + Elementary в Лондоні (Великобританія), а лідер торішнього рейтингу лондонський бар The Connaught Bar опустився на восьме місце.

Четверте місце у рейтингу посів бар Licorería Limantour у Мехіко (Мексика), п’яте – Little Red Door у Парижі (Франція), шосте – Double Chicken Please у Нью-Йорку (США), дев’яте – його співвітчизник Katana Kitten, а замкнув десятку лідерів бар Alquímico у Картахені (Колумбія).

З повним списком 50 кращих барів світу, куди також увійшли питні відомості в Сінгапурі, Бангкоку, Римі, Мадриді, Афінах, Осло, Токіо, Сіднеї, Майамі, Дубаї, Лімі та багатьох інших містах, ви можете ознайомитися за посиланням.