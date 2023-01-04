Названо найкращі у світі туристичні села

Найкращі у світі туристичні села для туристів назвала UNWTO — любителів нових «екологічних» трендів та свіжого повітря. Всього до списку потрапили 32 села приблизно з кількох десятків країн, причому відбір був жорстким і відповідно до нових туристичних трендів.

Так, згідно з заявою UNWTO, одним із головних критеріїв стало те, що всі обрані місця обрані за те, як вони «збільшують кількість відвідувачів, не руйнуючи того, що відвідувачі приїжджають подивитися». «Нагорода присуджується сільським напрямкам, які використовують туризм як рушійну силу розвитку та нові можливості для роботи та доходу, зберігаючи та просуваючи цінності та продукти, засновані на традиціях спільноти. Ініціатива також визнає села за їхню відданість інноваціям та стійкості у всіх її аспектах. – економічні, соціальні та екологічні», – йдеться у заяві асоціації. Також у ньому наголошується, що програма спрямована «на боротьбу з депопуляцією у сільській місцевості, просування гендерної рівності, інновацій, інфраструктури та інвестицій, а також скорочення регіональної нерівності доходів та розвитку — і все це при одночасному впровадженні сталого туризму та скороченні викидів та відходів».

На роль кандидатів у списку було висунуто 136 сіл з 57 держав, причому з кожної країни можна було подавати лише три села. Єдина країна, де всі три кандидати увійшли до списку лідерів — це Іспанія, від якої до списку потрапили села Рупіт, Алькесар та Гваделупе. Від деяких країн зуміли потрапити по два села – від Швейцарії до Китаю та Еквадору.

Цілком список найкрасивіших і «просунутих» сіл виглядає так: