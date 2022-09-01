Названо найдешевші курорти для відпочинку за системою All Inclusive, і це не Анталія

Найбільш вигідні закордонні напрямки для відпочинку за системою “все включено” виявило нове дослідження, яке провела компанія Savoo. Результати насамперед відносяться до британських туристів, проте для туристів з інших країн, це теж актуально.

Експерти проаналізували вартість відпочинку за системою «все включено» на людину за 46 напрямками, щоб знайти курортні місця з найкращим співвідношенням ціни та якості. Найдешевше місце коштує менше 21 тис. гривень на особу.

Десятка найкращих закордонних напрямків за співвідношенням ціни та якості для відпочинку за системою «все включено» така:

Агадір (Марокко) Коста Брава (Іспанія) Стамбул, (Туреччина) Сорренто (Італія) Фуертевентура (Канарські острови, Іспанія) Мадейра (Португалія) Марракеш (Марокко) Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) Майорка (Балеарські острови, Іспанія) Анталія (Туреччина)

Розглянемо, скільки коштує відпочинок за системою All Inclusive у кожному пункті призначення.

Агадір

Відпустка в прибережному місті Агадір у Марокко обійдеться виїжджаючим з Великобританії в гривневому еквіваленті в 21 тис. з особи. Місто, що ідеально підходить для любителів пляжного відпочинку, є одним з найприголомшливіших курортів країни.

Відпочиваючі можуть насолоджуватися пляжами із золотистим піском, купувати на міських базарах або відпочивати в одному з хамманів Агадіра. Любителі пригод можуть вирушити в похід до атмосферних руїн Агадір-Уфелла, звідки відкривається чудовий краєвид на рибальський порт і пляж міста. Агадір – ідеальне місце для зимового сонця, тому що в Марокко більшу частину року теплий клімат.

Коста Брава

Іспанська Коста-Брава стала другим за дешевизною напрямком для відпочинку за системою «все включено». Регіон, розташований на північ від Барселони, відомий своїми мальовничими пляжами. Відпочинок у Коста-Брава за системою All Inclusive коштуватиме 22 тис. гривень з людини, що робить його одним із найдешевших місць для відпустки в Іспанії.

Льорет-де-Мар – один із найкращих пляжних курортів регіону, що має безліч недорогих барів та нічних клубів для туристів. Діти також будуть щасливі там провести час, оскільки курорт пропонує спокійні води та величезний аквапарк із гірками.

Стамбул

Стамбул зайняв третій рядок рейтингу. Відпустка за системою «все включено» коштуватиме менше 24 тис. гривень на туриста.

У турецькому місті є багато неймовірних пам’яток для туристів, включаючи Голубу мечеть та Собор Святої Софії. Мандрівники також можуть піднятися на міську вежу Галата або вирушити у подорож річкою Босфор, щоб побачити легендарне місто з усіх боків.

Сорренто

Сорренто в Італії також потрапив до п’ятірки найкращих із бюджетним відпочинком вартістю трохи менше 25,7 тис. гривень.

Сорренто з видом на Неаполітанську затоку в Італії славиться чудовим видом на море та смачною піцею.

Фуертевентура

На п’ятому місці – відпочинок на Канарських островах на приголомшливій Фуертевентурі вартістю трохи більше 26 тис. гривень.

Вулканічні пляжі Фуертевентури неймовірні для вивчення, тут є багато захищених бухт для відпочинку. Субтропічний клімат острова робить його ідеальним місцем відпочинку під зимовим сонцем.