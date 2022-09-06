Названо країну, яка відправила найбільше туристів за кордон у 2022 році в Європі

Абсолютним лідером у Європі за кількістю відправлених за кордон туристів у 2022 році стала Німеччина. За січень-липень поточного року з цієї країни з туристичною метою виїхало 38.6 млн осіб.

Згідно з інформацією, зібраною компанією Turizmababank, лише за сім місяців 2022 року з Німеччини за кордоном побувала величезна кількість німецьких туристів. Їхні основні курортні напрямки – Іспанія, яку відвідали 6.5. млн відпочиваючих, та Туреччина – там побували 4.6. млн німців.

Кількість німецьких туристів та приїжджих до Італії, яка посіла третє місце, перевищила 2.6 млн осіб. У Греції побували 2.3 млн. німців. Єгипет теж на підйомі – 897 тис. відпочиваючих.

Що стосується вибору конкретних курортних провінцій, то в Іспанії вибір німців падав в основному на Балеарські острови: 2.6 млн. німецьких гостей відвідали Майорку, Менорку, Форментеру та ін. У Туреччині це улюблена росіянами Анталія.

Таким чином, загальний список кращих напрямків відпочинку у німецьких туристів був наступним: