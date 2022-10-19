“Найкрасивіше село Іспанії” відмовилося від титулу через страх навали туристів

Сіурана в Іспанії відмовилася від звання “найкрасивіше село” через страх масового напливу туристів, про це пише Express.

Кампанія Spain’s Most Beautiful Villages вибирає найкращі місця для відвідування по всій країні, проте не всі лауреати цьому раді.

“У нас вже існує проблема надто великої кількості туристів, і неможливо, щоб сюди приїжджало більше людей”, – прокоментувала рішення місцева влада, додавши, що в таких умовах “якісний туризм неможливий”.

У Сіурані постійно мешкають близько 30 осіб, влітку ще кілька людей зупиняються у тутешніх гостьових будинках.

Село розташоване в Таррагоні, за 140 кілометрів на південь від Барселони і недалеко від іспанського виноробного регіону Пріорат. Вапнякові скелі, що оточують село, популярні серед альпіністів та туристів.

Крім того, саме тут був останній мусульманський анклав, захоплений християнами у 1153 році, і на згадку про цю подію в Сіурані встановлено пам’ятний хрест.

Проблема надмірного туризму у світі

В останні роки у світі все частіше піднімається проблема “овертуризму”, коли кількість відвідувачів тих чи інших популярних туристичних локацій починає перевищувати норму і там уже не дають раду таким потокам. Це відбивається як у житті місцевих жителів, і на збереження культурних чи природних пам’яток.

Частина популярних туристичних напрямків вже почали активно боротися із потоками туристів. Так, наприклад, італійська Венеція стала першим у світі містом, яке братиме у туристів гроші за відвідування. Трохи пізніше в Італії запровадили плату за відвідування двох наймальовничіших пляжів.

Деякі локації зовсім тимчасово або постійно закриваються для туристів. Так, наприклад, у Таїланді на три роки закривали популярний пляж Майя Бей, який став надзвичайно популярним після виходу фільму “Пляж” британського режисера Денні Бойла з Леонардо Ді Капріо у головній ролі.