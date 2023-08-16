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ІспаніяТуризм

На Тенерифі спалахує пожежа, туристів та місцевих жителів евакуюють

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Тенерифі спалахує пожежа, туристів та місцевих жителів евакуюють

Сьогодні влада Іспанії почала процес евакуації мешканців чотирьох сіл на острові Тенерифе в Канарських островах. Причиною цієї евакуації стала лісова пожежа, що розгорілася, в природному парку, який оточує знаменитий вулкан Тейде. Інформацію про це надало агентство Reuters.

Пожежа почалася в ніч на вівторок і швидко поширилася лісовими ділянками північно-східної частини Тенерифе, що створює серйозні труднощі для пожежних бригад, які борються з вогнем.

Роза Давіла, голова ради Тенерифе, поділилася коментарем по місцевому радіо: “Ця пожежа має величезні масштаби, і ми запросили додаткові ресурси для її гасіння. Основні ділянки пожежі розташовані в національному парку ‘Корона Форесталь”, де удосталь ростуть сосни. складності місцевості нам необхідна підтримка повітряних засобів, таких як літаки.

За інформацією від Canarias Radio, спеціалізовані гелікоптери вже неодноразово пройшли над територією природного заповідника, скидаючи воду на вогонь. В рамках евакуації були змушені залишити свої будинки жителі сіл Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Аджафона.

На ранок наступного дня пожежа охопила площу близько 130 гектарів землі поблизу найвищої вершини Іспанії — вулкана Тейде.

Подібно до інших регіонів Південної Європи, Канарські острови також зіткнулися з небаченою спекою цього літа. У деяких областях температура вдень уже кілька тижнів перевищує позначку 40 градусів. Місцеві служби екстреної допомоги попереджають про збільшення ризику виникнення лісових пожеж.

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