На пляжах відомих курортів розпочалася боротьба із загарбниками: таких туристів обкладуть штрафом 300 євро

До боротьби туристів за «місце під сонцем» почали включатися держоргани, маючи намір перемогти загарбників. Так, на пляжах відомих іспанських курортів почалася боротьба з так званими загарбниками лежаків, які їх начебто «бронюють» рано-вранці за допомогою рушників: таких туристів обкладуть штрафом до 300 євро.

Як повідомляє видання Sun, таку верхню межу штрафу ввів іспанський курорт Торрокс, який став третім містом у провінції Малага, який ввів штрафи від 50 до 300 євро спеціально для любителів займати кращі місця на пляжі за допомогою рушників. Як пояснила місцева влада, жителі міста «ситі по горло» манерами туристів, — займати місця на пляжі з раннього ранку, тоді як туристи резервують лежаки рушниками та парасольками і повертаються до своїх готелів. Вони втомилися вставати раніше восьмої ранку, щоб зайняти місце — заявляє видання.

У результаті місцева влада та місцева поліція попередили туристів, що якщо вони виявлять на пляжі залишені без нагляду речі, вони чекатимуть одну годину. Якщо протягом цього часу ніхто не повернеться, речі буде конфісковано. Щоб їх повернути, туристам доведеться сходити до поліцейської дільниці та заплатити штраф. Якщо конфісковані предмети не будуть затребувані протягом наступних десяти днів, вони будуть знищені.

При цьому влада міста перерахувала, що штраф накладатиметься за резервування фізичного простору на пляжах у будь-який час дня та ночі шляхом розміщення будь-яких предметів або предметів (стільці, парасольки, столи, намети тощо) на піску без фізичної присутності власника. До речі, аналогічні заборони діють у містах Велес та Альгарробо, а влада в Гандії, Торрев’єсі, Кульєрі та Оропеса-дель-Мар у Валенсії, які також накладають фінансові санкції на правопорушників.

Нагадаємо, що готелі також «включаються в боротьбу» з шаленими туристами. П’ятизірковий готель на Майорці, наприклад, оригінальним чином преміював винахідливого туриста, який вплутався у «війну за лежаки» на боці готелю. Туристу, який «зачищав» лежаки від рушників, якими їх займали, вручили форму, тобто уніформу готелю, яка дає право робити це абсолютно офіційно. Сам турист знайшов це кумедним. Як повідомляє іспанська преса, турист Гарфілд проводив відпустку у п’ятизірковому готелі на Майорці. І в якийсь момент його розлютило те, що він майже ніколи не міг знайти вільний шезлонг, щоб розслабитися. «Ми були у відпустці вже кілька днів і ми ніяк не могли зайняти шезлонг біля басейну. Все було зайняте рушниками — і при цьому довкола висіли таблички з проханням не позичати лежаки. Нарешті, мене це розлютило — тим більше, що моя дружина має інвалідність і ходити в пошуках лежака нам не дуже легко», – розповів турист. У результаті він вирішив взяти справу до своїх рук. «На четвертий ранок я спустився і зняв усі рушники на один із лежаків. І повторив наступного ранку. І я помітив, що співробітник готелю спостерігав, як це роблю», – розповів турист. А наступного ранку співробітник здивував його подарунком — туристові видали уніформу готелю. «Це зробило мене і те, що я робив, своєрідним офіційним. А коли до мене підходили розлючені туристи, я ігнорував їх і вказував їм на знаки, які не дозволяють займати шезлонги», – додав турист. Також він сказав, що подарунок його чимало потішив і «зробив відпочинок незабутнім».