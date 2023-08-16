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На Майорці вже не знають, як боротися з відпочиваючим через повальний алкоголізм та безчинства

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Безчинства та повальний алкоголізм туристів: на Іспанському курорті вже не знають, як боротися з відпочиваючими

Жителі популярного курорту Плайя-де-Пальма на острові Майорка скаржаться, що цього року туристи поводяться гірше, ніж будь-коли: влаштовують безчинства, шумлять, купують нелегальний алкоголь та розпивають його на вулицях. Як боротися з порушниками ніхто не знає, оскільки в місті не вистачає поліцейських, пише видання Majorca Daily Bulletin.

Типова скарга мешканця Плайя-де-Майорка цього літа звучить так: «На вулицях пиячять у будь-який час дня та ночі. Усі, хто тут мешкає, знають, що алкоголь продається нелегально. Поліції не вистачає. І це правда.

Національна поліція Іспанії оголосила операцію «Броня» у Плайя-де-Пальма. Більше сотні офіцерів були надіслані на острів Майорка як підкріплення з материка. Однак цього мало, і місцева поліція, як і раніше, не має ресурсів для забезпечення дотримання муніципальних постанов.

Мерія також визнає, що поліції не вистачає. Представник колишньої адміністрації каже, що набору кадрів завадила пандемія, через яку кампанії з набору нових офіцерів довелося призупинити. “Минулого року нам вдалося збільшити кількість, але ясно, що потреби інші, і що Плайя-де-Пальма вимагає більшого розгортання під час туристичного сезону”, – сказав чиновник.

Бізнесмени та жителі курорту сходяться на думці, що нелегальний продаж алкоголю – одна з найбільших проблем. Власник пабу в районі Balneario каже: «Супермаркети стверджують, що дотримуються графіка, але всі знають, що це не так. Вони роблять, що хочуть, і це сприяє неконтрольованому споживанню алкоголю».

Співробітник готелю зазначає, що це нормально, коли відвідувачі хочуть добре провести час, але проблема – як вони потім поводяться на вулицях. Великі групи людей можуть збиратися будь-коли, напої надходять із туристичних супермаркетів, де алкоголь переважає на полицях. Є також вуличні продавці пива та коктейлів, діяльність яких є повністю незаконною. Власник пабу наголошує на небезпеці таких покупок для здоров’я через відсутність контролю: “Туристи не знають, що вони п’ють. Це дуже небезпечно”.

Незважаючи на успіхи у боротьбі з кишеньковими злодіями та грабіжниками, місцева поліція не може впоратися з нелегальним продажем алкоголю та масовими вуличними пиятиками. Муніципальна ухвала досить зрозуміла: розпиття алкоголю на вулицях заборонено. Але заборона ігнорується. «Давно було зрозуміло, що необхідно збільшити чисельність місцевої поліції. Я не знаю, чого ми чекаємо», – з обуренням сказав один із мешканців.

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