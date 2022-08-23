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На курорті Іспанії спіймали маньяка, який знімав туристів, які незаконно ходили до вітру

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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На курорті Іспанії туристів попередили про маніяка, який знімає людей, які незаконно ходять до вітру

Маньяка, який знімає людей, які пісяли в затишних, хоч і не призначених для цього місцях, затримали на іспанському курорті Малага. Як повідомляють місцеві ЗМІ, 43-річного чоловіка затримали «на гарячому» – під час встановлення чергової камери.

Як повідомляє Andalucia Today, спочатку поліція виявила кілька прихованих камер — у тому числі у підворіттях ярмаркової площі, а також у дірці у стіні — у тих місцях, куди часто заходили туристи незаконно справити малу потребу.

Хто господар камер, розкрилося, коли два патрульні офіцери помітили чоловіка, який підозріло поводився в районі Калле-де-ла-Бандола в ніч на понеділок. Вони виявили людину, яка неодноразово нахилялася, а потім озиралася — явно щоб з’ясувати, чи не спостерігає хтось за нею. Коли поліцейські підійшли до чоловіка, він спробував сховати предмет, який виявився камерою.

Після обшуку у цьому районі офіцери виявили ще п’ять камер. Вони також чоловіка, і він зізнався, що камери його. Під час розслідування було вилучено два телефони, поряд з іншим обладнанням камери, жорсткими дисками та картками пам’яті. У чоловіка вдома також знайшли кілька міні-камер, а також ноутбук, планшет, карти пам’яті і зарядні пристрої.

А головне — у збоченця вилучили мобільний телефон, у якому опинилася дитяча порнографія. В основному вона складалася з “фотографій хлопчиків і дівчаток, що мочилися в різних місцях і позах”. Чоловіка звинувачено у «злочинах проти сексуальної свободи».

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