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На курортах Іспанії все перекинулося з ніг на голову: тепер туристи відпочивають по-іншому

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На курортах Іспанії все перекинулося з ніг на голову: тепер туристи відпочивають по-іншому

На улюблених туристами курортах Іспанії все перекинулося з ніг на голову: тепер туристи намагаються відпочивати в цій країні інакше, масово мігруючи з південних середземноморських курортів на північ до Атлантики, куди раніше майже не їздили.

Такі провінції як Галісія, Астурія та Кантабрія, які довгий час вважалися надто дощовими для літніх канікул, зафіксували величезний стрибок числа міжнародних туристів у серпні, яке зросло на 47% порівняно з минулим роком та становило 435 500 осіб, повідомляє видання Financial Times. Як додають його експерти, причина насамперед – «шквал попереджень» про екстремальні температури на півдні та втому від спеки.

“Північ Іспанії росте”, – прокоментував Альберто Терол, підприємець і власник готелю, що входить до ради директорів компанії з нерухомості GMP. Погода стала теплішою і менш дощовою, тоді як ціни залишаються відносно доступними. Погоджуються і туристи. Кармен Мендібуру, студентка та кавовий бариста, у дитинстві проводила літні канікули в Альмерії на півдні, але цього року зупинила свій вибір на північному узбережжі. “Я живу в Мадриді, де кількість дерев мінімальна, а температура досягає 40 градусів, мені не хотілося їхати на південь, щоб ще більше померти від спеки”, – сказала вона. Регіональний уряд Галісії також заявив, що спостерігає “дуже значне зростання” числа іноземних туристів, на частку яких припадає 30% усього туризму.

При цьому нагадаємо, згідно з даними Всесвітньої туристичної організації, Іспанія є другою за відвідуваністю країною у світі після Франції, у 2022 році її відвідало 72 млн міжнародних туристів. Перед туризму припадає 12-13% валового внутрішнього продукту Іспанії. Найбільшу групу іноземних туристів в Іспанії складають британці, за ними йдуть французи, а потім німці.

При цьому Південне узбережжя, навпаки, цього року постраждало від серії жорстоких хвиль спеки. В Андалусії, де традиційними туристичними магнітами Коста-дель-Соль є Малага, Марбелья і Торремолінос, метеорологічне агентство Іспанії випустило 63 попередження про сильну спеку тільки за серпень. Температура сягала 42°C. За оцінками експертів, півдню доведеться адаптуватися до меншої кількості відвідувачів у найспекотніші місяці і розраховувати на «зимове сонце», щоб залучити людей більш сприятливими температурами в решту року. Втім, незважаючи на всі попередження в серпні, Андалусія, як і раніше, залучила 1,4 мільйона іноземних гостей, що на 11% більше, ніж рік тому, а зайнятість готелів на півдні досягла рекордного рівня.

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