На курортах Європи почалися напади з голками на молодих туристок

Скандальні напади на туристок з неясною метою почали відбуватися на курортах у нічних клубах Європи, причому це скандальне явище стає дедалі масовішим. Користуючись тіснотою, невідомі атакують туристок, роблячи їм укол шприцем з поки неясним вмістом, але жертва явно відчуває «запаморочення і сонливість». При цьому скарг на пограбування чи зґвалтування, що логічно було б припустити основною метою зловмисників, поліція поки не отримувала. Однак підозрює, що це явище має зв’язок зі знаменитими «секс-уколами».

В Іспанії перші напади були зареєстровані на початку липня, під час фестивалю бігу биків у Памплоні. З того часу і досі поліція зареєструвала 23 випадки в Каталонії, більшість з яких припадає на курорт Льорет-де-Мар і на Барселону, і ще 12 у Країні Басків. Загальний зміст скарг такий: на вечірці у переповненому клубі, жертва – зазвичай молода жінка, відчуває укол голкою в руку чи ногу, а потім відчуває запаморочення чи сонливість.

Іспанія не єдина, де таке трапляється – у Франції аналогічні скарги зафіксовано приблизно від 300 жертв, є також випадки у Бельгії та Нідерландах. Так, туристка Лінн Деснос розповіла про те, що з нею сталося після відвідин клубу у південно-західному місті Бордо у квітні. Запаморочення вона відчула наступного дня і зрозуміла, що вона має слід від ін’єкції на руці. Туристка вирушила до клініки на перевірку, тепер чекає на результати.

При цьому про сексуальні посягання, які можна було б припустити, жодна жертва не повідомляє. Як коментують поліцейські, справді існують препарати, якими можна вивести людину з ладу. Однак для проникнення через шприц їх довелося б вводити стільки часу, що жертви точно помітили б…