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Місцеві жителі популярного курорту розпочали нічні вилазки на пляжі проти іноземних туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Місцеві жителі іспанського популярного курорту розпочали нічні вилазки на пляжі проти іноземних туристів

Місцеві жителі популярного міста-курорту Бенідорм в Іспанії розпочали нічні вилазки на пляжі проти іноземних туристів, щоб зайняти найкращі місця біля моря. Їхні змагання з приїжджими викликає суперечки та конфлікти, попередив портал Daily Star.

Практика захоплення шезлонгів та парасольок під покровом ночі стала поширеною, особливо серед деяких іспанців, які ночами виходять на пляжі, встановлюють великі парасольки та шезлонги, щоб зайняти зручні місця для прийняття сонячних ванн, а потім повертаються додому і знову лягають спати. Виспавшись, приходять на узбережжя, де на них чекає vip-місце. Виходить так, що іноземним пляжникам, навіть тим, хто встає з ранку раніше, гарних місць не дістається.

Фотографії так званих «пляжних воєн», що розповсюдилися в мережі, стали важливим доказом конфлікту.

Влада Бенідорма відреагувала на проблему і заявила, що суворо каратиме пляжних рецидивістів, які намагаються атакувати іноземних відпочиваючих, захоплюючи місця на пляжі. Як боротьбу з першими поліції надали повноваження прибирати особисті речі, залишені на піску, щоб запобігти спортивним ситуаціям.

Моніка Гомес, радник з пляжів та навколишнього середовища, підтвердила, що деякі місцеві жителі справді звикли резервувати місця на пляжі в передсвітанний час, але заперечує, що вони спеціально прагнуть позбавити іноземних туристів найкращих місць. За її словами, деякі з місцевих жителів не повертаються додому спати після залишених на береговій лінії речей, а йдуть гуляти пляжем в очікуванні спекотного сонячного проміння. «Якщо буде доведено, що хтось кинув свою парасольку чи шезлонг, поліція має право вилучити її. Зазвичай речі залишають на самому пляжі, біля однієї з точок входу або біля вежі рятувальників, — уточнила вона. — На щастя, пляжі в Бенідормі великі та зручні, з відмінними зручностями, а це означає, що туристам не обов’язково перебувати прямо біля берегової лінії, щоб насолодитися чудовим днем на пляжі».

Такі конфлікти за місця на пляжі не є унікальними для Бенідорма і спостерігаються і на інших курортах. Туристи, незадоволені цією ситуацією, висловлюють своє невдоволення у соціальних мережах, діляться фото та відео, що привертає увагу громадськості до цієї проблеми. Наведемо деякі з них:

  1. Курорт Камп де Мар – Мальорка, Іспанія. Турист Джефф розповів у соцмережах, що виявив незвичайну лінію купальників та рушників біля входу в басейн курорту, коли став о 6:30 ранку. Відпочиваючі намагалися зарезервувати шезлонги, незважаючи на заборону цієї практики.
  2. Інші численні курорти Іспанії. Чесні туристи, які розраховують ранком на вільні лежаки, обрушилися з критикою на відпочиваючих, які встають о 4:00 ранку, щоб зарезервувати шезлонги.
  3. Балі, Індонезія. Пара австралійських туристів зіткнулася з ситуацією, коли інші гості зарезервували найкращі шезлонги на дев’ять годин. При цьому хитрі відпочиваючі навіть не підводяться для цього вночі, а залишають речі з вечора.
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