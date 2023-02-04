Мешканка Барселони дала поради щодо відпочинку в Іспанії

Відпустка в Іспанії для туристів завжди буде різноманітною та цікавою, вважає блогер і журналіст, Альона. Вона дала поради туристам щодо планування відпочинку в цій країні та розповіла про найцікавіші місця.

За словами Олени, якщо є можливість, то в Іспанії варто провести якнайбільше часу.

Чи легко пересуватися Іспанією?

Мережа залізничного та автобусного сполучення в Іспанії — одна з найкращих у Європі, тому без особливих зусиль можна дістатися куди завгодно, зазначила Олена.

«Іспанія має в своєму розпорядженні велику мережу внутрішніх авіарейсів. Можна знайти дешеві авіаквитки (я літала з Барселони на Майорку якось за 20 євро). Але такі квитки треба брати заздалегідь та відстежувати їх на сайті», — сказала вона.

З чого розпочати знайомство з Іспанією?

Для тих, хто приїхав до країни на південному заході Європи вперше, обов’язково варто завітати до Барселони, вважає блогер.

«Архітектура міста унікальна. Барселона — особливе місто та столиця Каталонії, воно точно не таке, як усі. Крім культурної привабливості Барселона ідеальна як для відпустки з дітьми, так і для любителів нічного життя. Пляжі, вечірки, нескінченні прогулянки вулицями та набережною», – розповіла Олена.

Топ-3 пам’ятки для туриста, який приїхав сюди вперше: вулиця Рамбла та Готичний квартал, собор Саграда Прізвище, Будинок Бальйо. Барселона це Гауді, тому почніть з нього.

Столиця Іспанії

Ще один важливий туристичний пункт в Іспанії – це столиця країни, зазначила Олена.

«Мадрид – ідеальний варіант для культурного занурення. Раджу приїжджати до Мадриду навесні чи восени, тому що влітку тут дуже спекотно, а море далеко. Шопінг, жваві вулиці з ресторанами. Починаєте знайомство зі столицею з головної вулиці – Гран-Віа», – порадила блогерка.

Серед головних визначних пам’яток міста, які обов’язково варто відвідати, вона відзначила музей Прадо, Парк дель Ретіро та Королівський палац.

Гастрономічний туризм

За смачною їжею та делікатесами необхідно вирушити до Сан-Себастьяна, вважає Альона.

«Це гарне пляжне місто на Атлантичному узбережжі недалеко від французького кордону та в оточенні баскських гір. Місто відоме у всій Європі завдяки неймовірному поєднанню іспанської та французької кухні. Тут готують цей баскський чізкейк і неймовірні тапаси. Не забудьте прийти на голодний шлунок у Старе місто та спробувати якнайбільше», — зазначила вона.

Культурний відпочинок

Тим, хто цікавиться культурою та мистецтвом, обов’язково треба відвідати Севілью, яку вважають батьківщиною фламенко, розповіла Олена.

«На пішохідних кам’яних вулицях міста ви часто побачите місцевих жителів, які танцюють під живу музику — це чарівно. Чарівна атмосфера міста робить культурне занурення незабутнім. У Севільї є багато цікавого для тих, хто приїхав сюди вперше: від знайомства з музичною історією міста до насолоди найкращою іспанською кухнею. Влітку це місце називають “сковорідкою Європи”, дуже спекотно, раджу осінь чи весну для відвідування», – поділилася вона.

Пляжний відпочинок

Вибираючи пляжний відпочинок, слід звернути увагу на Валенсію та Ібіцу.

«Валенсія — місто ідеальної погоди та безлічі пляжів. Тут немає такого шуму і суєти, як у Барселоні чи Мадриді, але місто не менш цікаве. Ібіца — один із найпопулярніших європейських напрямків, і не лише для тих, хто шукає нічні заклади та клуби. Атмосфера тут дуже відрізняється від материкової. Тим не менш, ви можете відвідати Ібіцу і з дітьми. Багато пляжних курортів острова розраховані на спокійну та відповідну віку публіку. Раджу звідти дістатись і острова Форментера. Це райське місце», – сказала блогер.