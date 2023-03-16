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Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

Сотні британських пасажирів провели ніч в аеропорту Лансароте: їхній рейс затримали майже на добу. Туристам, серед яких є діти та люди похилого віку, довелося спати на конвеєрних стрічках для багажу.

За інформацією Daily Mail, авіакомпанія Ryanair не надала належного житла та харчування, після того, як рейс до Брістольа скасували, — пасажири провели в аеропорту 20 годин.

Розгнівані та втомлені люди були змушені шукати притулок у будівлі термінала аеропорту, а лоукостер відмовився визнавати свою помилку.

Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

“Це був повний жах і ганьба. Ми повинні були вилетіти о 18:20 у неділю, але рейс затримали майже на добу”, – розповіла 40-річна Джоан МакГлінн з Кардіффа.

За її словами, авіакомпанія видала пасажирам ваучер на 4 євро для покупок у магазинах та ресторанах аеропорту, які вночі були закриті.

Видання пише, що це був не єдиний рейс Ryanair, який вилетів із запізненням. За словами туристів, причини неприємної ситуації їм не повідомили, а надвечір усі співробітники перевізника просто розійшлися додому.

Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

“Нам сказали, що всім пасажирам організують готель. Але після того, як ми отримали багаж, персонал просто зник”, – додала одна з пасажирок.

Представник авіакомпанії прокоментував ситуацію: “Невелику кількість рейсів в/з Лансароті затримали на ніч через сильний туман в аеропорту. Всі пасажири були повідомлені електронною поштою, SMS та PUSH-повідомленнями”.

Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

За його словами, пасажирам було запропоновано ночівлю. Однак через обмежену кількість готелів на Лансароті деякі з них залишилися в аеропорту. Тим, кому довелося шукати нічліг самостійно, було обіцяно повне відшкодування витрат.

Інформаційний ресурс доповнює, що “проблем із погодою не було і літаки інших компаній літали за графіком, причина затримки досі незрозуміла”.

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