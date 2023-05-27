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ІспаніяТуризм

Косатки в Іспанії топлять човни і вчать цьому своїх родичів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Косатки в Іспанії топлять човни і вчать цьому своїх родичів

Так, три косатки в ніч проти 4 травня напали на яхту в Гібралтарській протоці біля берегів Іспанії і пошкодили суднове кермо.

За даними дослідників, повідомлення про зустрічі з агресивними косатками біля узбережжя Іспанії з’явилися у травні 2020 року і з того часу почастішали. Нападам зазнають переважно вітрильні човни.

Вчені вважають, що агресію стосовно човнів спровокувала певна травматична ситуація, що сталася з однією з косаток. Це викликало зміну у поведінці особини – «захисна поведінка, заснована на травмі», якій незабаром навчилася наслідувати всю популяцію.

Ймовірно, одна з косаток пережила зіткнення з човном або влучити у пастку під час незаконної риболовлі. В результаті вона почала сприймати суди як погрози.

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