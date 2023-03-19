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ІспаніяТуризм

Іспанські курорти шукають способи відмовитись від британських туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іспанські курорти шукають способи відмовитись від британських туристів

Іспанські острівні курорти хочуть скоротити кількість британських туристів. Розглядаються різні заходи: від обмежень на продаж номерів до ліміту на авіарейси. На Балеарських та Канарських островах вважають, що бюджетний туризм із Великобританії не приносить користі місцевим економікам та мешканцям.

Балеари йдуть на рекорд, але цього на архіпелазі не хочуть

За підсумками 2022 року Балеарські острови (Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера) прийняли майже 16,4 млн туристів, що близько до рекорду 2018 року (16,5 млн туристів). За прогнозами, у сезоні-2023 на острови приїде вже 17 млн туристів, чому на архіпелазі раді не дуже.

Під час туристичної виставки ITB Berlin міністр туризму іспанського архіпелагу Яго Негеруела заявив, що у сезоні-2023 «не слід перевищувати минулорічні цифри», наголосивши, що це «максимум, який повинен мати тенденцію до зменшення».

За словами міністра, Балеарські острови зацікавлені у підвищенні якості туристів, а не їх кількості. На архіпелазі раді «свідомим гостям», які приїжджають заради острівної автентичності та природи, а не «не лише для того, щоб насолодитися сонцем та пляжем».

Спочатку місцеві жителі, потім – туристи

Заява Яго Негеруела викликала серйозну критику на двох ключових ринках регіону – у Німеччині, і особливо – у Великій Британії, де Майорка багато років є літнім напрямом номер один. Але влада Балеарських островів, як і місцеві жителі та турбізнес, налаштована рішуче.

У той час, як Яго Негеруела знаходиться в Берліні на галузевій виставці, регіональні депутати вже внесли на розгляд острівного парламенту законопроект, що дає місцевим жителям перевагу перед приїжджими туристами при відвідуванні пляжів. Іншими словами, спочатку на пляж хочуть пускати резидентів, а вже потім, якщо залишиться місце, туристів. Крім того, пропонується обмежити кількість авіарейсів на архіпелаг у літній період.

Влада островів обговорює способи боротьби з туристами

У Раді з туризму Майорки вважають, що основні зусилля у скороченні кількості візитерів мають зосередитись на боротьбі з «бюджетними туристами з Великобританії», на частку яких у літню пору припадає на 40-50% в’їзного потоку. Як обмежувальні заходи пропонується призупинити будівництво нових готелів та перетворення вже існуючих об’єктів під туристичні цілі. Максимум, який хоче залишити Майорка, це 430 тисяч номерів, які пропонуються зараз.

Крім того, перед стартом сезону Рада обговорюватиме з готелями зміну схеми продажу та квотування місць, системи харчування та цін на алкоголь та інші заходи, які дозволять «віднадити» британських гостей, які обирають найдешевші варіанти розміщення. Вже цього літа збільшиться кількість інспекторів, зайнятих перевірками незаконної туристичної оренди.

Втім, в Асоціації готельєрів Майорки вважають, що бюджетні британські туристи цього року «відваляться» самі.

Президент Асоціації Хуан Феррер заявив в інтерв’ю німецьким ЗМІ, що через подорожчання енергоресурсів та інших витрат проживання в готелях Майорки цього літа коштуватиме 33% дорожче, ніж минулого року.

«Відбудеться якісне очищення туризму від тих, хто шукає дешевої випивки та сексу», — заявив готельєр.

Позицію Майорки підтримують і Лансароті. Як мінімум, іспанський острів переорієнтує свій маркетинг на інші європейські країни, як максимум готовий розглянути обмеження на видачу нових дозволів на прийом авіарейсів з Великобританії.

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