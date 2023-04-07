Іспанська авіакомпанія Vueling оштрафована за вимогу стюардесам фарбуватися та ходити на високих підборах

Іспанській авіакомпанії загрожує штраф від інспекторів праці за вимогу до своїх стюардес фарбуватися та носити високі підбори на роботі. Про подробиці справи розповіла місцева газета El Periódico.

Авіакомпанію Vueling може бути оштрафовано на 30’000 євро після скарги профспілки STAVLA у зв’язку з порушенням прав жіночого персоналу. Від стюардес вимагали носити на борту літаків каблуки заввишки 5-8 сантиметрів, не використовувати «вії, що штучно виглядають або надмірно довгі», не вибирати тіні будь-яких інших відтінків, крім світло-сірого і світло-коричневого, і обов’язково наносити тональний крем, відповідний відтінку шкіри.

Згідно зі звітом, жінкам також дозволялося наносити помаду, але лише у «дискретному» кольорі. Водночас чоловікам рекомендовано просто стежити, щоб їхній зовнішній вигляд був «чистим та акуратним». El Periódico зазначила, що інструкцій щодо взуття для чоловіків немає.

Після скарги від профспілки інспекція праці уряду Каталонії провела перевірку та дійшла висновку, що Vueling може прийняти менш трудомісткі та більш збалансовані корпоративні правила, які не ведуть до дискримінації жіночої частини колективу.

Представник Vueling заявив, що авіакомпанія зараз «вивчає» наявні варіанти щодо штрафу та можливості його оскаржити, а також планує переглянути вимоги до зовнішності співробітників. «Ми завжди враховуємо побоювання зацікавлених сторін та аналізуємо їх разом. Мета компанії – забезпечити комфорт та безпеку своїх працівників у будь-якому середовищі. Фактично правила стилю були розроблені зі схвалення представників членів екіпажу», – заявив він.

«Деякі пропозиції членів екіпажу поступово запровадили. Наприклад, у правилах використання макіяжу більше немає відмінностей щодо гендерної приналежності або зобов’язання носити макіяж», – додав представник Vueling.

Призначений авіакомпанії штраф – велике досягнення профспілки, оскільки це перше в країні покарання такого роду та важливий етап у боротьбі з естетичними очікуваннями та вимогами, що дискримінують до жіночого персоналу. “В іноземних компаніях макіяж або підбори – не обов’язкова вимога, але в деяких іспанських компаніях все ще зберігається застаріле мислення”, – пояснив Ернесто Іглесіас, керівник авіакомпанії USO-Air Sector.