Іспанія залишилася єдиною у Європі, де ще діють обмеження для туристів

Після того, як Люксембург офіційно вирішив скасувати коронавірусні обмеження для неєвропейських туристів, Іспанія залишилася єдиною країною в Європі, де зберігаються особливі правила в’їзду.

Незважаючи на покращення ситуації з COVID-19 та високі показники вакцинації, Іспанія, як і раніше, вимагає від усіх мандрівників з третіх країн пред’явити після прибуття сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання або результат тестування.

Вимога пред’явити один із вищезгаданих сертифікатів поширюється на всіх, хто прибуває з третіх країн, кому виповнилося 12 років.

Іспанська влада пояснює, що туристи повинні переконатися, що їхні документи є дійсними, щоб отримати дозвіл на в’їзд до країни. Сертифікат про вакцинацію вважається дійсним, якщо мандрівник пройшов первинну вакцинацію за останні 270 днів або отримав бустерне щеплення.

Іноземці, які не були вакциновані, також можуть в’їхати до Іспанії, якщо вони покажуть довідку про одужання за останні шість місяців або результати тестування. Іспанія приймає експрес-тести на антиген, взяті протягом 24 годин до прибуття, та ПЛР-тести, свіжістю не більше 72 годин.

Такі правила в’їзду діятимуть до 15 листопада – така інформація надійшла з іспанського МОЗ. Там само йдеться, що громадянам третіх країн більше не потрібно заповнювати форму медичного контролю або пред’являти QR-код.